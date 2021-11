Franco: "La apuesta presupuestaria por el deporte repercutirá en París 2024"

Madrid, 23 nov (EFE).- José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), está convencido de que los "presupuestos históricos" que se destinarán al deporte en este ciclo olímpico "tendrán su repercusión" en el número de medallas en los Juegos de París 2024.



En unas declaraciones a Efe, Franco también se mostró optimista respecto a la configuración de una candidatura ganadora para los Juegos de invierno de 2030, indicó que el Gobierno apoyaría de forma "entusiasta" un intento de Madrid para 2036 si fuera "un proyecto de país" y dijo que se daría por satisfecho si la nueva ley del Deporte llega al Congreso antes de final de año.



P. En Tokio 2020 la delegación olímpica española igualó el número de medallas, 17, de Río 2016 y se consideró un éxito. Dado el incremento de la inversión en deporte en este nuevo ciclo, ¿cabe pensar en una mejora en el medallero en París 2024?



R. Se consideró un éxito porque veníamos de una tendencia descendente en el número de medallas y se mantuvo el mismo número que en los anteriores. Pero el éxito de los Juegos no tiene que ver solamente con las medallas: hay que ver también el número de finalistas y de diplomas y ahí hemos mejorado. Y hay que ver las condiciones en las que se prepararon los Juegos. Los deportistas no tenían referencia de lo que pasaba en otros países. Dadas esas premisas, el resultado es positivo. Y fue muy positivo el de los paralímpicos, tanto por número de medallas y por los ejemplos de vida que nos dieron. Me impresionó su comportamiento y su lección de superación.



De cara a París tengo la firme convicción de que esta apuesta que hace el gobierno de España por el deporte, de aportar más fondos con unos presupuestos que considero casi históricos, va a tener su repercusión en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Estoy convencido de que va a ser así. Pero a tres años vista hacer un pronóstico de medallas es muy complicado.



P. ¿Puede estar tranquilo el deporte español con el presupuesto asignado para 2022?



R. Son unos presupuestos históricos, con un total de 315 millones de euros, un 25% más que el año anterior, como parte de la inversión de mil millones de euros que el Gobierno va a destinar al deporte en los próximos tres años. El gobierno de España ha sido el único de la Unión Europea que ha incluido el deporte en estos fondos que van a aportarle al deporte 300 millones de euros que se van a destinar a la digitalización, la mejora de las infraestructuras para optimizar los temas energéticos y una parte muy importante que es la parte social destinada a profesionalizar, dignificar y mejorar el deporte femenino, visibilizarlo y hacer que adquiera la importancia que realmente tiene y que ahora mismo no se le está dando.



P. En pocos días se celebrarán en España las finales de la Copa Davis, los campeonatos del mundo de balonmano y de bádminton... ¿Se va a apoyar el regreso a la organización de grandes competiciones, que quedó en buena parte en suspenso durante la crisis y luego con la pandemia?



R. España ha demostrado su capacidad para organizar grandes eventos. Sinceramente, los que organizamos los saldamos con buena nota. Incluso otros países nos copian. Y la organización tiene que ver también con la parte social del deporte: la promoción de que deportistas de otros países vengan a España a hacer su preparación, con una posible forma de paliar la España vaciada, con el turismo... El deporte es poliédrico y tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nos da.



P. ¿También para organizar unos Juegos Olímpicos? La candidatura para los de invierno de 2030 tendría que definir su ámbito: Barcelona-Pirineos, Pirineos Cataluña y Aragón...



R. Sin ánimo de pecar de un optimismo excesivo, creo que va ser posible un acuerdo entre todas las instituciones implicadas. Se está trabajando en ese sentido y las cosas a día de hoy van por buen camino. Estoy convencido de que al final se van a poder realizar esos Juegos de invierno en España.



P. ¿Y unos Juegos de verano en Madrid en el lejano 2036?



R. Esa idea surgió de manera informal en el Ayuntamiento de Madrid. Si las fuerzas que están gobernando se ponen de acuerdo, que al principio no lo estaban, y promueven una candidatura de Madrid 2036, por supuesto el Consejo estaría apoyándola de manera entusiasta. Porque sería un proyecto de país. Pero requiere un gran acuerdo del Ayuntamiento y del resto de instituciones implicadas. El Gobierno estaría encantado y apoyaría.



P. Se están tramitando unas nuevas Ley Antidopaje y Ley del Deporte. ¿Qué van a cambiar y cuándo pueden estar aprobadas?



R. La ley del dopaje era una ley que se necesitaba, que había que elaborar para ponernos de acuerdo con lo que pasaba en el ámbito europeo porque llevábamos cierto retraso. Ha pasado el trámite del Congreso con un apoyo muy amplio y será igual en el Senado. Era importante para prestigiar el deporte español más de lo que está. Al margen de los resultados, en el ámbito organizativo, de seguridad y demás, creo que podemos estar orgullosos del deporte en España.



En cuanto a la Ley del Deporte, en lo que se refiere al CSD está ya terminada. Se ha buscado la opinión, el consenso, el consejo de muchísimas partes implicadas en el deporte español y seguro que aún así no satisface a todo el mundo, pero era necesaria. Es una ley imprescindible porque la que tenemos es del año 90 y han pasado muchas cosas en España. Recoge los derechos y obligaciones de los deportistas, hace una apuesta brutal por la igualdad en el deporte entre hombres y mujeres y, otra faceta muy importante, condena, combate e intenta alejar cualquier tipo de agresión sea física o psicológica hacia los colectivos LGTBI. Va a suponer un antes y un después. Me daría por satisfecho si antes de que finalice este año entra ya en el Congreso.