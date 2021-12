Ana Peleteiro, Cerezo, Felipe Reyes y José Antonio Diego, premios Silvestre

Madrid, 21 dic (EFE).- Adriana Cerezo, subcampeona olímpica en Tokio 2020 en taekwondo; la atleta Ana Peleteiro, medallista de bronce olímpico en triple salto; el exjugador de baloncesto Felipe Reyes y José Antonio Diego, periodista de la Agencia EFE, fueron algunos de los galardonados este martes en la trigésima edición de los Premios Silvestre.

Ana Peleteiro, la mejor triplista española de la historia, ha vivido un año inolvidable con una medalla de plata en el Europeo de pista cubierta de Torun (Polonia) y el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón) con un salto de 14.87 metros que fue récord de España.

"Entreno cada día para seguir cosechando buenos resultados. No he tocado techo, tengo objetivos más grandes y la primera barrera que me gustaría romper son los 15 metros", dijo Peleteiro, al recoger su premio.

Adriana Cerezo, subcampeona olímpica en Tokio en taekwondo, con 18 años, asistió a la gala de premios tras realizar un examen que retrasó el comienzo de la ceremonia.

"Es muy motivador el futuro. La medalla ya es pasado y ahora quedan muchos sueños por cumplir porque esperan cosas mucho más grandes", declaró Cerezo.

José Antonio Diego, que ha cubierto nueve Juegos Olímpicos y todas las San Silvestre Vallecana desde 1987, recibió el premio Silvestre por su extensa trayectoria profesional como periodista de la Agencia EFE, de la que es el especialista en atletismo desde hace cuatro décadas.

Sofia Miranda, concejala de Deportes del ayuntamiento de Madrid, acudió a recoger un premio en representación de los servicios municipales que dirige.

"Cuando empezó todo esto de la pandemia dijimos que el deporte no era el problema. Muchos pusieron el deporte como posible foco de contagios y nosotros creímos siempre que el deporte es parte de la solución. La San Silvestre no se entiende sin Madrid y viceversa. Por haber escrito historia juntos es un objetivo logrado", manifestó.

Otros de los galardonados fueron Álvaro Sánchez, médico del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda; el jugador de fútbol sala Alberto Cogorro y el periodista Alberto Hernández.

Alicia Martín, directora general de Deportes del ayuntamiento de Madrid, entregó un cheque a la Fundación Unoentrecienmil de 15.711 recaudados con las donaciones de los corredores populares que participarán en la San Silvestre Vallecana.