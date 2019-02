David Palacio: "Han jugado con mi sueño, con mi carrera y con mi salud"

"Injusticia". Esa es la palabra que más ha repetido David Palacio en los últimos días, y no es para menos. El atleta ecijano, cuya temporada de invierno está siendo espectacular, ha visto como lo ganado merecidamente sobre la pista se lo han quitado fuera de ella. Y es que Palacio no estará en el Campeonato de Europa de pista cubierta que se celebrará entre el 1 y el 3 de marzo en Glasgow pese a cumplir todos los requisitos exigidos por la Federación de Atletismo española: tener la marca mínima exigida (7.56.00) y participar en el campeonato de España, donde quedó tercero pese a correr mermado por una inoportuna infección de orina.

"Ha sido un caso muy sonado y muy injusto, ha quedado muy clara la injusticia que han cometido conmigo. Mi temporada está siendo para enmarcar sinceramente, tengo la mínima y he sido bronce, cumplo con los criterios de la circular de la Federación, los cumplo todos, exigiendo además que las semanas previas estés en buen estado de forma. Por más vueltas que le doy, no lo entiendo", asegura el atleta astigitano a ESTADIO Deportivo, que afortunadamente ha contado con el apoyo de muchos compañeros de profesión tras no ser convocado para la cita continental.

"Le gente se ha volcado conmigo, todos me han apoyado porque saben que es una injusticia, esa decisión no tiene razón de ser, si no te presentas al campeonato de España, no puedes ir a Glasgow", recuerda Palacio, en referencia a Sergio Jiménez, atleta que estará en Escocia pese a no haber competido en Antequera la semana pasada por una indisposición el mismo día de la prueba. Toni Abadía, que tampoco participó pero justificó ante los servicios médicos de la Federación su ausencia por lesión, y Artur Bossy, campeón en Antequera, serán los tres españoles que disputen los 3.000 metros en Glasgow.

David Palacio es el cuarto en discordia. De hecho, aparece como inscrito como reserva por la Federación europea de atletismo, aunque como él mismo confiesa no estará en Glasgow: "Aparezco en esa lista, estamos los cuatro, pero aunque esté inscrito no puedo ir, solo acudiría si hubiera alguna lesión".

Además, el atleta ecija reconoce que toda esta situación le está afectando porque supone una oportunidad perdida de representar a España: "A mí me ha afectado, se ha jugado con mi sueño, con mi carrera y con mi salud, incluso mi madre también está afectada porque hemos hecho muchos sacrificios. Nadie de los que mandan son capaces de parar esta irregularidad", vuelve a dejar claro Palacio, al que ya no le queda más remedio que pensar en lo que viene.

Y lo que viene es muy ilusionante: el Mundial de Cross en Aarhus (Dinamarca) el próximo 30 de marzo. Pero antes, Palacio debe certificar su presencia, algo que tiene al alcance de la mano y para lo que luchará este fin de semana en Linares. "El sistema de clasificación ha cambiado, tenemos cinco plazas en juego para el Mundial, los dos primeros del Campeonato de España (el 10 de marzo en Cáceres) van directos, y las tres plazas restantes se deciden en una clasificación por puntos, en la que voy segundo".

"Ahora voy al Cross de Linares, ganando, estando en el podio o incluso haciendo un papel decente, con la puntuación que tengo debería estar dentro", reconoce Palacio, que fue séptimo en el Cross de Itálica y primer español en cruzar la meta. Tras la cita de Aarhus, llegará el turno de afrontar el Campeonato de España de 10.000 metros en pista así como el Europeo de la misma distancia, tres eventos para poner la guinda a una gran temporada de invierno solo empañada por decisiones que escapan a su control.