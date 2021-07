Laura Méndez: "Lo daré todo, pero acabar entre las 40 primeras sería un muy buen resultado"

Valencia, 21 jul (EFE).- La atleta valenciana Laura Méndez expresó que su objetivo en los Juegos Olímpicos de Tokio es darlo todo, pero expresó que ?acabar entre las cuarenta primeras -de 96 participantes- ya sería un muy buen resultado?.



Méndez, que solo lleva dos años corriendo pruebas de larga distancia y ha disputado cinco medios maratones, logró su sueño, ser olímpica, en el primer maratón que corrió, algo que no esperaba.



?Mi sueño, por supuesto, era ser olímpica. Pero no pensaba que lo podría cumplir tan pronto. Mis planes se dirigían, más bien, hacia París 2024. Sin esperarlo, la verdad, he acortado los plazos, pero bienvenida sea esta precipitación de los acontecimientos?, comentó en declaraciones al Proyecto FER.



Méndez explicó que ?acudí sin demasiadas expectativas, me enfrentaba a un escenario inédito y desconocido. Aunque el recorrido era totalmente llano y me favorecía, no sabía cuál sería mi respuesta. Conocía cuál era la mínima olímpica exigida, pero, sin descartarla, pensaba que todavía no estaba a mi alcance?.



?No era conformismo, era realismo. Sin embargo, me salió una carrera perfecta. Y bajar la marca exigida por tan solo dos segundos tras un agónico sprint final fue lo máximo?, señaló, la maratoniana nacida en Almussafes, pero residente en Sagunto desde hace 13 años.



Con respecto a la cita olímpica, la deportista del Proyecto FER explicó que ?aunque se disputará en Sapporo, hará bastante calor y humedad. Posiblemente, las condiciones no sean tan duras como las de Tokio, pero serán difíciles".



"Además, el recorrido no es plano. Tiene sus subes y bajas. No es el perfil que más me gusta, pero no hay excusa. Vamos a competir en unos Juegos y esto no ocurre todos los días?, añadió.



Méndez también apuntó que su intención es intentar cubrir el nuevo ciclo olímpico y estar en París 2024. ?Se supone que, con más tiempo y preparación, lo puedo volver a conseguir. Yo ya tengo el escenario ideal. Lograr la mínima para París en el Maratón de Valencia. Dónde hay que firmar?, se preguntó para concluir.