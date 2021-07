Bokesa: "Hay que regresar de Tokio con la cabeza bien alta"

Madrid, 22 jul (EFE).- La madrileña Aauri Bokesa, siete veces campeona de España de 400 metros, declaró que afronta con "mucha ilusión" los Juegos Olímpicos de Tokio y aseguró que el objetivo es competir "bien para regresar a casa con la cabeza bien alta".

Bokesa, de 32 años, ya estuvo en los Juegos de Londres 2012 y Río 2016 en 400 metros, en los que fue eliminada en las series previas. Ahora, en su tercera cita olímpica, viaja por su veteranía como capitana del equipo de atletismo español junto con Jesús Ángel García Bragado.

"Me hace mucha ilusión ser la capitana de este equipo olímpico. Aunque sea algo simbólico, me hace especial ilusión porque creo que este equipo tiene algo especial. Somos una selección de deporte individual pero somos un equipo y eso da un plus", dijo Bokesa, que recordó que detrás de una clasificación para unos Juegos hay "mucho trabajo detrás".

"En Tokio tengo una oportunidad más para hacer lo que no pude hacer en los dos primeros Juegos. En Londres me emocioné, me puse a llorar y no te puedes emocionar diez minutos antes de una carrera para competir. Pagué la novatada. Después, en Río, los resultados no salieron porque faltó confianza en varios sentidos", confesó.

La atleta madrileña mandó un consejo a los debutantes en una cita olímpica diciendo que "disfruten cada segundo desde ahora".

"Quiero que volvamos a casa satisfechos, que no sintamos nervios o miedo y no hagamos caso de nada exterior. Hemos trabajado cinco años muy duros para llegar aquí y hay que confiar para regresar a casa con la cabeza bien alta", concluyó.