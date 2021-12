Peleteiro: "Creo que el 2021 ha sido el mejor año de mi vida"

Madrid, 14 dic (EFE).- La atleta Ana Peleteiro consideró el año 2021, en el que ganó la medalla de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, como "el mejor" de su vida.



"Deportivamente y personalmente creo que ha sido el mejor año de mi vida, sin ninguna duda. No solo por lo conseguido en los Juegos, sino por el conjunto. Ha sido brutal el 2021 y me da pena despedirlo", opinó.



"Me ha cambiado la vida por completo y era consciente de que el hacerlo bien en los Juegos podría hacer que eso sucediera. Estoy muy contenta. Hay cosas positivas y negativas, como en todo, pero estoy muy feliz y con mucha motivación de cara al año que viene", declaró en la gala de entrega de los Premios AS del Deporte 2021 celebrada en el hotel Westin Palace de Madrid.



Preguntada acerca de si ha visto muchas veces el salto que le dio esa presea, comentó: "No he visto tantas veces el salto de la medalla porque, entre que es muy difícil encontrar los vídeos de los Juegos y que no me gusta vivir de recuerdos...".



"Me gusta verlo de vez en cuando para saber donde quiero estar pero no considero que sea mi mejor versión. Trabajo cada día para mejorarla", aseguró ante los medios de comunicación en la previa de una ceremonia donde fue una de las premiadas.