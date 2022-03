Mariano García, ¿quién dijo miedo?

Mariano García, nuevo campeón del mundo de 800 metros en pista cubierta, pertenece a la estirpe de los atletas temerarios, de los que no se comen el coco antes de las carreras, que se comportan con atrevimiento en las carreras, irreverentes frente a las grandes figuras.

Su filosofía se reduce a cosas obvias, funciona con evidencias. "Mejor quedar primero que último", "para ganar la carrera tengo que vencer a siete". Frases así le bastan para manejarse en el proceloso mundo del mediofondo.

Mariano llegó a los Europeos de Glasgow 2019 con opciones de podio y regresó a casa con un cuarto puesto, en la carrera que ganó Álvaro de Arriba. Tres años después, sin alterar su carácter, ha ganado el oro en un Mundial.

Había entrado en el radar de Jorge González Amo, responsable de mediofondo en la Federación Española, porque hacía grandes temporadas en pista cubierta, aunque luego corría obstáculos al aire libre.

Solo en el invierno de 2018 se centró en el mediofondo. Ganó el título español sub-23 de 1.500 en Salamanca, al esprint, y González Amo habló con su entrenador porque le veía trazas de gran mediofondista.

Mariano eligió el 800 para Glasgow, descartando el 1.500, para el que también tenía mínima. "Como había hecho 1.500 ese año en Madrid, en el campeonato de España sub-23 eligió el 800 y le salió una carrera extraordinaria. Metió un cambio en el último 200, que cubrió en 26 segundos, y terminó en 1:47.75", recuerda el técnico.

"Es la suerte que tenemos en este país, que muchas veces te salen los talentos así, por generación espontánea", señala González Amo, que refirió también el caso de Jesús Gómez. "Cuando apareció en Burgos no me lo creía, pensé que era un error en la inscripción. Llegué a Los Corrales de Buelna y había un chico de 1:49 en 800. Llamé a Burgos y me dijeron que en efecto, acababa de hacer esa marca. Es otro talento".

La Federación Española es partidaria de mantener los núcleos de entrenamiento y potenciarlos, formando a los entrenadores de origen, sin trasladarlos a Madrid a menos que lo decidan ellos, por estudios u otras razones.

Mariano es un atleta sin miedo, como le ocurría al campeón olímpico Fermín cacho, de los que no se preocupan de las marcas de sus rivales, no les importan.

El murciano, discípulo de Gabi Lorente, como Mohamed Katir, no siente la presión. Si falla, es por otras razones, nunca por miedo.

"Tener Fermines, Abascales o Reyes es muy difícil, porque son talentos. Inglaterra tiene todos los medios y ¿dónde están los británicos? Desde Coe y Ovett, ¿cuántos británicos han entrado en finales olímpicas o mundiales?", se preguntaba González Amo. EFE

José Antonio Diego