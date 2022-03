Marta Pérez: "Tsegay es tan superior, que ni la tienes en cuenta"

Belgrado, 19 mar (EFE).- La soriana Marta Pérez, que este sábado culminó su doble reto en los Mundiales en pista cubierta con un décimo puesto en la final de 1.500, se declaró muy cansada, aunque dijo que había disfrutado de los campeonatos, en los que rindió tributo de admiración a la etíope Gudaf Tsegay, campeona.

"Tsegay es tan, tan superior que casi ni le tienes en cuenta para tu gestión de la carrera, sabes que te va a ganar de cualquier manera. Pero yo he disfrutado, de afrontarlo, de estar en la pista, calentar, descalentar", pormenorizó la discípula de Antonio Serrano.

"La carrera de 3.000 -reconoció- me costó muchísimo más de lo que pensaba. También fue de un nivel que yo no tenía en cuenta. He hecho una carrera que para mí fue exigente de cualquier manera porque este invierno no he corrido. No lo volveré a hacer pero la verdad es que me ha gustado probar y he disfrutado estos días", aseguró.