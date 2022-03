Barega lidera el doblete etíope en el 3.000, Mechaal séptimo

Selemon Barega, campeón olímpico de 10.000 metros, se proclamó campeón mundial de 3.000 en pista cubierta con un tiempo de 7:41.38 liderando un doblete etíope con Lamecha Girma (7:41.63), plata olímpica y mundial en obstáculos, mientras el español Adel Mechaal, que aspiraba al podio, terminó séptimo con 7:43.60.

La medalla de bronce fue para el británico Marc Scott con un registro de 7:42.02.

En la pista donde fue campeón de Europa en 2017, Mechaal se colocó a la espalda del favorito, Selemon Barega. Poco antes del primer mil, que se pasó en 2:35, los kenianos tomaron la cabeza para aumentar el ritmo, y en su busca salió Mechaal. El campeón de España ha batido este año el récord de Europa con 7:30.82 y estaba encelado con la medalla.

Quería una carrera rápida, en torno a 7:50 o al menos por debajo de los 8 minutos, porque entonces crecían sus opciones de medalla. También porque la primera ronda había dejado fuera a uno de los etíopes, Berihu Aregawi, autor de la quinta mejor marca de la historia este año en Karlsruhe (7:26.20) y plusmarquista mundial de los 5k con un crono de 12:49 en Barcelona.

Barega hizo el cambio decisivo a 700 metros del final, seleccionando a un sexteto arriba con los dos etíopes, los dos kenianos, Mechaal y Scott. Todo se decidió en el último 200 y Barega volvió a ser el más fuerte, mientras el español había agotado sus fuerzas para el esprint.

"Los cuatro últimos días de viaje me han dejado muy cansado. Me han faltado dos días de descanso. Contento con Mariano García (oro en 800), que ayer nos hizo soñar, hoy no he podido yo. Las fuerzas no han acompañado. Hay que pensar ya de cara al verano", comentó el español.