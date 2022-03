Hortelano: "Con esta medalla me quito un gran peso de encima"

Madrid, 21 mar (EFE).- La ciudad serbia de Belgrado ha supuesto para Bruno Hortelano (Wollongong, Australia, 1991) un oasis al conquistar allí la medalla de plata del 4x400 en los Mundiales de pista cubierta, éxito que sirve para apaciguar los sinsabores vividos en los últimos años. EFE le ha entrevistado con ella al cuello a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra después de lo conseguido?

Respuesta: Cansado pero muy feliz, floto en una nube. Ha sido una ola de ilusiones, de sueños cumplidos, de poder ir a la batalla con mis 'hermanos'. Son chicos con los que he compartido poco tiempo, pero esta semana hemos convivido mucho, hemos estado de concentración en Valencia e íbamos con una mentalidad muy ambiciosa. El nombre del grupo de 'whatsapp' era 'Campeones del mundo' y creo que es un testamento a la mentalidad que llevábamos.

P: ¿Siente que algo así le estaba esperando después de lo que ha pasado en los últimos tiempos?

R: No sé si me esperaba, porque esperar suena pasivo. Esto ha requerido trepar, hacer un poco de montañismo. Han sido años muy difíciles, sobre todo por tema de lesiones y porque las cosas no salían.

Ayer me abrumó la emoción en el podio, me vinieron mil pensamientos, mil emociones y sentimientos imposibles de plasmar en palabras. Con el peso de esta medalla me quito también un gran peso de encima y me siento ligero.

P: ¿Esto es algo que puede volver a tirar de usted para arriba?

R: Por supuesto. Siento que este es un nuevo comienzo.

P: ¿Da mayor satisfacción vivir un éxito así en grupo?

R: Se disfruta mucho más porque hay amor entre los chicos. Cuando estamos ahí, cuando estamos nerviosos, nos tranquilizamos entre nosotros. Nos dimos abrazos antes de salir a carrera, nos decíamos abiertamente que nos queríamos, expresábamos amor abiertamente. Eso es algo que este equipo hace y creemos en ello, son nuestros valores. Diría que esto es lo que nos ha llevado a donde hemos estado.

P: ¿Ahora qué?

R: A dormir (risas). Tomaré unos días de descanso, me sentaré con mi equipo y veremos que hacemos para el aire libre. El plan es seguir entrenando, seguir construyendo. Haremos un periodo como de pretemporada, de vuelta a la carga. Y cuando empiecen las competiciones al aire libre volveremos a continuar con el ciclo. La rueda sigue.

P: ¿Piensa en los Juegos de París?

R: No, este año no. No pienso en los Juegos desde Tokio 2020. París es algo que está, estoy trabajando de cara a eso. Pero no estoy pensando si voy a llegar y cómo voy a hacerlo, no. Lo que estoy haciendo ahora es construcción, cimentando bases de cara a un supuesto París aunque no lo tengo en mente ahora mismo. No es el momento.

Carlos Mateos Gil