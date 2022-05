Serrat: Salir con el dorsal 1 de líder será diferente; nunca me vi en una así

Madrid, 11 may (EFE).- El español Antonio Serrat, líder del Mundial de triatlón, que afrontará en esa condición la siguiente prueba de las 'World Series', la primera de este año, que se disputará el próximo sábado en Yokohama, declaró a EFE desde la citada localidad japonesa que "salir con el dorsal 1 será algo diferente" y que "nunca" se había visto "en una así".

"Va a ser una sensación un poco diferente, la de salir primero en una Serie Mundial, con el primer dorsal, liderando el Mundial... la verdad es que nunca me he visto en una de éstas; aunque sabiendo que va a ser difícil mantener el liderato", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Yokohama, Serrat, nacido hace 27 años en Vigo.

"Soy líder un poco por las circunstancias del año pasado, en el que empezó un poco antes el Mundial; por que las dos primeras pruebas se disputaron en octubre y en noviembre de 2021; así que algunos de los grandes triatletas que se van a estar disputando el Mundial, y que habían ido a tope en los Juegos Olímpicos (de Tokio), después de los mismos no hicieron ninguna o sólo una de estas dos pruebas", apuntó Serrat, que lidera el Mundial con 1.464 puntos, 40 más que el alemán Tim Hellwig.

"Por eso yo tengo una puntuación más que grandes triatletas como pueden ser Vincent Luis u otros grandes triatletas, como los noruegos, que no estarán en esta primera prueba del año", comentó el campeón gallego, que no será el único español que compita en Yokohama: también lo harán la extremeña Miriam Casillas -olímpica en Rio'16 (Brasil) y en Tokio, el año pasado- y el valenciano Roberto Sánchez Mantecón, campeón mundial sub'23 en 2019, en Lausana (Suiza).

"Al final sé que va a a ser complicado, pero la preparación que he hecho ha sido buena; sobre todo las últmas semanas las sensaciones han ido mejorando. Es verdad que es la primera prueba del año y no sé cómo están los rivales y tampoco a qué puesto puedo aspirar hoy en día", advirtió, no obstante.

"Sé que tengo que intentar hacerlo lo mejor posible; e intentar estar en cabeza el mayor tiempo posible. Eso empieza haciendo una buena natación que puede ser crucial en esta carrera, que tiene un circuito rápido en bici. Las fugas nada más salir del agua suelen llegar a buen puerto, por lo que hay que intentar hacer una buena natación. Y si estoy en ese soñado primer grupo, habrá que tirar para adelante e intentar aprovechar la oportunidad", declaró a Efe el líder del Mundial de triatlón.

"Si no estoy en el primer grupo, habrá que tirar por detrás, porque por suerte siempre hay gente que quiere trabajar para enlazar con la cabeza de carrera", apuntó el triatleta vigués este miércoles desde Japón

"Luego, al final, la carrera a pie, en la que ir con lo que quede. No sé exactamente cómo me voy a encontrar ahora mismo en competición, pero confío en mí. No sé qué puesto puedo valer ahora, pero será importante continuar en la linea en la que estaba el año pasado, sabiendo que el año es largo; que aún quedan seis pruebas del Mundial y que toda puntuación puede ser buena", comentó a Efe Serrat, que acabó quinto en Hamburgo (Alemania) y repitió ese puesto en Abu Dabi.

"Hasta que no avancemos un poco más en lo que queda de Mundial no sé a qué puedo aspirar; pero yo tengo las ganas y la ilusión de ir a por todas", aseguró el campeón vigués.

Las fuertes lluvias previstas el viernes en Yokohama podrían cambiar la configuración de la prueba, pasando a ser un duatlón en lugar de un triatlón (1.500 metros a nado, cuarenta kilómetros en bici y diez más de carrera a pie); algo que puede modificar totalmente el desarrollo de la misma.

"Se puede pasar a formato duatlón, porque se prevén fuertes lluvias y eso puede afectar al estado del agua; por lo que podrían eliminar el segmento de natación. Hasta las tres de la mañana del sábado (la tarde del viernes en horario español) no se sabrá qué pasará, nos enviarán un correo electrónico. Y si el mar está mal se pasará a formato duatlón", explicó a Efe desde Japón el líder de las Series Mundiales.

"Si lo cambian haríamos cinco kilómetros corriendo, 40 en bici y diez más de nuevo corriendo", apuntó Serrat.

"Está claro que todos los que estamos aquí deseamos que sea un triatlón, tal y como estaba previsto", declaró a Efe desde Japón el líder del Mundial. "Pero si es un duatlón, hemos entrenado igual y hay que ir igual a tope en todo momento. Será duro, porque nunca hemos hecho un duatlón así, en estas distancias; y en ese caso, el 'diez mil' final va a ser más importante aún", dijo

"Esperemos que no pase nada y que pueda ser una prueba de triatlón, en lugar de la de duatlón", comentó a Efe Serrat este miércoles desde Yokohama.

Adrian R. Huber