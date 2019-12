Auckland (Nueva Zelanda), volverá a ser la ciudad anfitriona de la prueba

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- La ciudad de Auckland (Nueva Zelanda) acogerá por duodécima ocasión la Ocean Race 2021-2022 - Vuelta al Mundo por etapas y por equipos- que partirá en Alicante en octubre de 2021



Richard Brisius, presidente de la Ocean Race, ha explicado: "Consideramos que Auckland es el hogar espiritual de la carrera, con un legado construido sobre las leyendas de navegantes y ganadores de carreras tan emblemáticos de Nueva Zelanda como Sir Peter Blake y Grant Dalton, y que ahora esta representada con una generación más joven con Peter Burling, Blair Tuke y Bianca Cook".



La escala de Auckland será previa a una de las etapas más difíciles del evento, ya que la flota saldrá corriendo de las aguas protegidas del Golfo de Hauraki y se sumergirá en el Océano Austral, apretando entre la Antártida y América del Sur mientras rodean el famoso Cabo de Hornos. .



Los navegantes neozelandeses han escrito durante mucho tiempo las historias de sus regatas en esta parte remota del mundo y esta vez no será diferente. Bianca Cook, que compitió en la última edición de The Ocean Race a bordo del 'Turn the Tide on Plastic', lidera una campaña en la clase VO65 para la carrera 2021-22.



Cook compró el VO65 en el que compitió en la última carrera y lo transfirió a Nueva Zelanda, donde se está renovando y preparando para la carrera de su equipo recién establecido en todo el mundo.



Ahora, aun con los renovados compromisos de la Copa América y con una campaña para defender su medalla de oro en la clase 49er en los Juegos Olímpicos de Tokio, Burling y Tuke expresaron su entusiasmo por que Auckland vuelva a ser sede de The Ocean Race en 2021-22.



"Es fantástico escuchar que The Ocean Race regresará a Auckland para la próxima edición, después de la Copa América. Aunque la Copa y los Juegos Olímpicos son nuestras prioridades inmediatas, a Blair y a mí nos encantaría volver a participar en la carrera ", ha dicho Burling.



La Ocean Race está programada para comenzar desde su puerto de salida en Alicante en el cuarto trimestre de 2021 y finalizar en Génova (Italia) en junio de 2022.



Auckland (Nueva Zelanda) se une a Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Itajaí (Brasil), Aarhus (Dinamarca) y La Haya (Holanda) como ciudades anfitrionas confirmadas, junto con Cabo Verde, que será la primera parada de África Occidental en la historia de la carrera. EFE



