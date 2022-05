La doble medallista olímpica en saltos Paola Espinosa anuncia su retirada

Ciudad de México, 9 may (EFE).- La mexicana Paola Espinosa, doble medallista olímpica, anunció este lunes su retiro de los saltos, deporte en el que es considerada la más ganadora en el último siglo en América Latina.

"De manera oficial digo adiós a los trampolines, más de 28 años de trayectoria con muchas altas y bajas, de mucha felicidad, momentos increíbles que pasé dentro de la alberca en donde en cualquier competencia tuve una medalla", explicó la ganadora del bronce en los Juegos Olímpicos en Pekín 2008, y de la plata en Londres 2012.

Espinosa, quien acudió por última vez a unos Juegos Olímpicos en Río 2016, ganó la medalla de bronce en Pekín en la prueba de sincronizados en plataforma de 10 metros junto a su compañera Tatiana Ortiz.

En Londres 2012, la mexicana obtuvo la plata en la misma prueba, pero con Alejandra Orozco.

Espinosa pretendía acudir a Tokio 2020 a competir en la prueba de trampolín sincronizados de 3 metros junto a su pareja Melany Hernández, una plaza que ambas ganaron para México en el Mundial de Gwangju 2019.

La campeona del mundo en Roma 2010 en plataforma de 10 metros acusó que se quedó afuera de Tokio porque se negó a subir una carta a sus redes sociales en la que pidiera la no desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), un fideicomiso que fue señalado por incentivar la corrupción y con el que se financiaban las competencia de los atletas.

La saltadora cree que esto le generó un problema con la exmedallista olímpica Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien presuntamente la dejó fuera de Tokio.

"Dejar este legado a las nuevas generaciones es un final maravilloso. Me voy feliz para disfrutar mi vida, ya era el momento física y mentalmente era el momento de disfrutar a mi hija, en donde me paré gane una medalla", añadió la abanderada de México en la Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

La deportista fue reconocida en 2019 con el Premio México del deporte en la categoría trayectoria deportiva, que es el máximo reconocimiento que da el Gobierno de México a un atleta.

"Me voy decepcionada. El tiempo me da la razón esta (la de Guevara) es la peor administración de los últimos años, es un retroceso. Pero no me voy por eso, aunque no oculto mi malestar", sentenció Espinosa.