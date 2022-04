Rubiales expresa su "gran indignación por todas las falsedades que se están vertiendo"

El presidente de la RFEF se defiende de los audios filtrados con Piqué

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, expresó hoy su "gran indignación por todas las falsedades que se están vertiendo" y aseguró que las informaciones publicadas por El Confidencial sobre el contrato para jugar la Supercopa en Arabia Saudí "está desfasado".

"Se han dicho muchas cosas y poca o ninguna son ciertas. La gestión de la Federación es clara, transparente, limpia, honesta y sobre todo beneficiosa para el fútbol español. La Federación no ha pagado, ni paga, ni pagará a nadie por esta operación, estamos hablando de 400 millones de euros para el fútbol español", afirmó.

Rubiales, que comparece este miércoles en conferencia de prensa para abordar la polémica generada por los contratos suscritos con Arabia Saudí, mostró "un enfado importante porque se este dando prioridad a esto" y no a que le hayan "sustraído de manera ilegal información del teléfono".

"Todo lo que se ha hecho se ha comunicado, esta primicia de un contrato está desfasado, el contrato que se ha publicado de 3 años más 3 ya no está operativo, porque en la ultima Asamblea de 2020 se aprobó una nueva relación que va a ser de 10 años que permite que Arabia pagara 40 millones sin ni tan siquiera ir a jugar allí, en Andalucía y eso permitió la supervivencia de muchos clubes. Aparece un contrato anterior que ya no está ni vigente, esta es la primicia de este medio", añadió.

¿A quién benefician las filtraciones de los audios con Piqué?

"Tú lo sabes igual que yo, pero no voy a hablar de esto. El presidente del CSD dijo dos cosas. Una que respeto pero no estoy de acuerdo, he pasado por tres filtros de la Federación. Es una persona que respeto y que me parece íntegra. Pero dijo una segunda cosa, que estoy bastante de acuerdo. Y es que es bastante poco edificante este tema. Y es que a mí me han robado. Aquí hay un delito".

¿Era necesario un comisionista como Kosmos para el acuerdo con Arabia Saudí?

"Nosotros tenemos capacidad pero no llegamos a todos los sitios. Son necesarios. Él mismo ha dicho que ha trabajado con LaLiga. Nosotros no llegábamos a Arabia Saudí, lo reconozco, no llegábamos. Pero una vez que lo trae, quien negocia es la RFEF. Si hay más futbolistas que estando en activo se hayan puesto en contacto con nosotros, sí, los hay. Las cantidades que salen del Madrid, están por debajo de eso. Piqué dice eso y nosotros lo que hacemos es a los de abajo subir un poquito, a los de arriba bajar un poquito y ser más armonioso. En LaLiga de lo que cobra el primero a lo que cobra el segundo hay una diferencia de 40 millones de euros, en la Champions igual".

Las palabras de Simeone

"Lo del Cholo lo entiendo perfectamente. Lo admiro mucho igual que admiro al Atlético. Si estuviera en su situación también me hubiera escandalizado. Estoy abierto a explicarle la situación. En cuanto al salario, me he explicado de forma clara".

La explicación de Andreu Camps al salario de Rubiales

"En cuanto al salario, hay una parte fija y variable. La variable está en el conjunto de los ingresos. Pero no se puede retorcer, esto se puede hablar muchas formas. Se puede decir que si sacas más amarillas cobras más. En el contrato no figura que si Madrid o Barça no van se cobra menos. No se habla ni de Barcelona o de Madrid. Sería lo mismo que si en una entidad los ingresos estuvieran en una variable, y se ingresaran más de los impuestos. Hacer una asociación de estos elementos no responde a la realidad de cómo se hace el salario. Se han rechazado en marketing bastantes ofertas que la RFEF considera que no son adecuadas. Se ha rechazado más cantidad de ingresos de patrocinios que esa cantidad que se deja de recibir que se habla si algún equipo no juega la Supercopa".

Rubiales: "Si no fueran Madrid o Barcelona el fútbol modesto no se vería afectado".

El salario de Rubiales

"El tema de mi salario. Yo no cobro comisiones ni legales ni ilegales. Tengo una estructura salarial que propuso el tesorero. Tiene una explicación de por qué se propuso esa estructura. En España hay dos modelos. Tenemos el modelo que hay en Laliga, donde el presidente, que gana unos 3 millones de euros, tiene un gran salario fijo y un pequeño variable. LaLIga gestiona los derechos de televisión, pero a nivel de recursos propios tiene menos que la RFEF. El otro modelo es que el fijo fuera menor y que las variables fueran según la gestión. Me siento bien pagado, pero cuando llegué la Federación generaba 140 millones de euros, y ahora genera más de 400. Y eso es un trabajo de mi equipo y mío".

Rubiales, sobre Andorra

"Tema del Andorra, hubo una circular, se pudo presentar cualquier equipo y el único equipo catalán que pujó fue el Andorra. Hubo otro que pujó en la comunidad valenciana y hubo otro que nos dijo que pujó pero no nos llegó la documentación".

El contrato con Qatar, según Rubiales

"Hemos conseguido mucho dinero para clubes que lo necesitan. El fútbol femenino no recibía ni 3.000 euros, un club de tercero recibía 7.000 euros. Vengo del fútbol modesto y va a seguir siendo la base de nuestra pirámide y la base de nuestra gestión. Hoy aparece el contrato de Qatar. Falso. Al periodista le daba igual la verdad, ya tenía su relato hecho. Qee la verdad no te estropee una noticia. El contrato de Qatar, que no es tal contrato, es un acuerdo de 33 millones que tendría que ser validad por un órgano, y no lo validaron. Y esto lo conoce el periodista porque se lo hemos explicado".

Conflicto de intereses con el Piqué futbolista

"Dicen que se prohíbe justo lo que se permite. Han sesgado el artículo. Pero es que aun así, la Federación y Piqué no están en esta situación. La RFEF no le paga nada a Kosmos, entérense, no le pagamos nada a Kosmos. Por lo tanto no es aplicable ese artículo de FIFA. Tercer nivel superado. Otra mentira más".

El acuerdo de la RFEF con Kosmos

"¿Cómo se gestó? Kosmos nos propone un cambio de formato, cambio de formato que yo ya propuse yendo a vestuarios, a Federaciones. Cuando vienen y me lo proponen digo "estamos alineados, estamos en la misma idea". Hemos hablado con otros países, China, Qatar... también de África. Cuando vienen con posibilidad de negocio se les dice de forma clara que la relación económica no la van a tener con la RFEF. La RFEF ni ha pagado ni paga ni pagará un solo euro a nadie. Hablamos de 400 millones de euros para el fútbol español. 50% para los clubes que participan, 50% para el fútbol modesto. No hay mucho más que contar aquí. Es más, esto ya lo hemos contado. Esto se ha votado sin ningún voto en contra. Este acuerdo se ha votado en la Asamblea".