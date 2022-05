Luis Enrique no cuenta con el mejor lateral izquierdo español según el Big Data

Luis Enrique no pasa de más de las opciones que ya tiene para el lateral izquierdo

El futbolista está por encima de Jordi Alba, Gayá y Marcos Alonso, que son con los que más han jugado con el asturiano

Alejandro Grimaldo lleva saliéndose varios años con el Benfica, pero eso siempre ha estado en la agenda de varios de los equipos más grandes de Europa. El español se ha hecho dueño y señor de la banda izquierda del Estadio Da Luz. A sus 26 años todavía le queda cuerda para rato para demostrar que aún tiene un hueco en la agenda de Luis Enrique.

La inteligencia artificial ha servido de muestra para lo que muchos no quieren ver y para hablar del rendimiento de varios futbolistas durante toda la temporada. La plataforma de WhoScored ha elegido a Alejandro Grimaldo en el XI ideal de la liga portuguesa.

En cuanto estadísticas, Grimaldo interfiere en el juego evitando o marcando un gol en menor tiempo (257') que Jordi Alba (300'), José Luis Gayá (428') y Marcos Alonso (529'). Es el tercer mejor lateral izquierdo y carrilero de Europa (solo las cinco grandes ligas) superado por Perisic y Nuno Santos.

Este próximo lunes 23 de mayo, el seleccionador asturiano dará a conocer la nueva lista para los partidos de la UEFA Nations League. Luis Enrique tiende a innovar en casi todas sus convocatorias, con lo que a muchos les pilla de sorpresa que convoque a futbolistas que no están muy familiarizados con nuestro fútbol español, como fue el caso de Robert Sánchez o David Raya. Al seleccionador le gustar probar diferentes alternativas en diferentes posiciones. El once no lo tiene nada claro de momento para el Mundial de Catar.

Tampoco lo tuvo del todo claro cuando se disputó la Eurocopa el año pasado, sin ir más lejos, Luis Enrique convocó a Laporte para el torneo europeo sin haber disputado ni un solo partido oficial con la selección anteriormente.

Grimaldo se suma a otra alternativa más en el lateral izquierdo, que no termina de convencer a Lucho. El técnico tuvo una época en la que no contaba con Jordi Alba y apostaba fuertemente por otras alternativas. Álex Moreno ha sonado con fuerza también en esta posición debido a la gran temporada que ha hecho con el Betis.

Lo que está claro es que aun siendo el mejor y habiendo pasado por casi todas las categorías inferiores de la Roja, Alejandro Grimaldo no ha disputado ni un solo minuto con la selección absoluta y siempre ha estado en la agenda de varios equipos en cada verano y en cada ventana de fichajes.