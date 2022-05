Luis Enrique, la selección y el lateral izquierdo del Betis: "Ya vendrá la llamada"

El lateral izquierdo del Betis Juan Miranda analiza para ESTADIO Deportivo sus opciones de ir con la absoluta

Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, el seleccionador español, Luis Enrique, aún tiene ciertas pinceladas por definir dentro del grupo más o menos configurado que viene utilizando prácticamente desde que volvió a hacerse cargo de las riendas de la selección. Y una de esas posiciones que más miga tiene de cara a la próxima cita mundialista es la del lateral izquierdo, como él mismo indicó durante la rueda de prensa posterior al partido frente a Islandia.

Una posición, la del carril zurdo, para la que Luis Enrique tiene muy en mente a los laterales del Betis, Álex Moreno y Juan Miranda. Especialmente ahora, que han continuado demostrando su valía y que son campeones de Copa, tras haberse impuesto el pasado 23 de abril al Valencia CF en La Cartuja. "Jordi Alba es único; es una posición cachonda porque tengo muchas opciones: Gayà, Marcos Alonso, Cucurella, Javi Galán, Alex Moreno, Miranda, Angeliño€", dijo Luis Enrique, quien siguió argumentando: "Hay gente muy interesante. Es una posición con muchos jugadores. Para mí es una maravilla tener tantos jugadores de tanto nivel que pueden venir, lo siento por ellos pero yo estoy encantado".

Una posibilidad, la de volver con la absoluta, tras haber debutado ya, con gol incluido, sobre la que se ha referido el propio Juan Miranda durante su entrevista con ESTADIO Deportivo. "Fue un debut con gol y además especial. Era un debut raro por así decirlo, pero fue bonito y se disfrutó al máximo", cuenta el jugador del Betis. Y es que el de Olivares ya se estrenó con la selección absoluta en un partido ante Lituania.

"Me centro en trabajar con el club y ya vendrá lo que sea, lo importante es trabajar con tu club y ya vendrá la llamada de la selección. Estoy centrado en la selección sub 21 que es la que me corresponde. Nos hemos clasificado para el europeo del año que viene y si viene otra llamada de la absoluta bienvenida sea", apostilla Miranda, flamante campeón de Copa y un aspirante al sueño de estar en Qatar con España.

La excelente temporada que viene realizando el Betis lo convierte en un aspirante de peso, junto a su compañero Álex Moreno. Sin embargo, todos saben que no se trata de algo sencillo, pues la competencia es muy alta: "La verdad que estamos haciendo muy buena temporada y eso es gracias a que todo el equipo está metido y en todos los partidos si no es uno o es otro nos toca jugar. Quieras o no eso hace que al final de temporada lleguemos tan frescos".

La sana competencia con Álex Moreno

También se refirió Miranda, durante su entrevista, a la sana competencia que mantiene con Álex Moreno en el lateral zurdo: "Muy bien la verdad, es lo que pide el entrenador y lo que pedimos nosotros mismos, que el otro compañero esté al cien por cien para poder trabajar aún mejor y poder superarte. Eso es uno de los objetivos marcados por posiciones en la temporada y es lo que nos pide Manuel, que estemos al máximo nivel durante toda la temporada y eso también se ha demostrado en el campo".