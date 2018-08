Castro: "Mariano nos dijo por audio y por vídeo que sólo quería jugar en el Sevilla"

José Castro ha atendido a los medios de comunicación después de la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes. Como no podía ser de otro modo, al presidente se le ha preguntado por el tema de Mariano y el fichaje frustrado. "Lo más importante es que estamos un año más ante la Virgen de los Reyes para pedir salud. Hoy se cumplen años del fallecimiento de Puerta y eso es más importante", ha comenzado Castro antes de entrar en materia sobre el tema Mariano.

Castro ha defendido ante todo la gestión que ha hecho el Sevilla de este asunto: "Somos un club ambicioso y queremos incorporar jugadores ambiciosos. El Madrid tenía derecho de tanteo y nos ha comunicado que lo va a ejercer. Aún no tenemos comunicación del jugador, estamos a la espera. Él nos dijo que quería jugar en un equipo con tantas Europa League. Eso no quita que no trabajemos en otras opciones. El Sevilla ha actuado como ha tenido que actuar. Hemos hablado con el jugador, hemos llegado a un acuerdo. El jugador nos decía una y otra vez que sólo jugaría en el Sevilla".

Una de las preguntas clave era si el Madrid se había comprometido a no meterse en la operación. Castro parece hacer más responsable del desenlace al futbolista: "Lo hemos hecho con una agencia que representa al jugador y un jugador que lo ha dicho en vídeo y en audio que sólo quiere jugar en el Sevilla. No sé lo que va a ocurrir aunque lo puedo intuir. Al Sevilla no le ha contestado".

Después de negociar todo, el Real Madrid decide incorporar a Mariano: "La realidad es que el fútbol es fútbol. Tenían un tanteo y lo han ejercido. No tenemos que preguntar al Madrid para nada. Es el Lyon el que tiene ese compromiso. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, negociar con el jugador. Luego había 48 horas y el Madrid ha decidido ejercer. No me enfado con nadie. Cada uno hace lo que le interesa. Trabajamos en opciones paralelas. Seguro que vendrán jugadores importantes".

Castro ha señalado que aún esperan la respuesta definitiva de Mariano: "Estamos esperando la contestación de Mariano, pero esto no evita que haya conversaciones abiertas y avanzadas".

El presidente negaba estar enfadado con la entidad de Concha Espina: "No es una cuestión de enfado o no enfado. El Madrid toma sus decisiones y nosotros las nuestras. No tiene nada que ver con Vitolo. Mientras el jugador no firme no es jugador del Sevilla. No hay desilusión".

El único palo a los blancos ha llegado cuando le han preguntado que si el Madrid actuó bien desde el punto de vista moral: "Si el Madrid no lo quería y se fue allí y no lo ha querido durante el verano y cuando el Sevilla lo intenta lo fichan, habrá que preguntarles. Habló el director general del Madrid con el del Sevilla. Le ha dicho que iban a ejercer ese tanteo, que es legal y como tenía ese derecho lo iban a hacer".

Una de las alternativas podría ser Borja Mayoral, aunque Castro cree pueda llegar para compensar lo de Mariano: "Borja es uno de los muchos jugadores que hemos tratado. Contentar no es la palabra".

En Madrid presumen de que el Sevilla ha hecho el trabajo sucio con Mariano: "Hemos podido abaratar el coste para el Madrid, pero también es verdad que era un jugador suyo y tenía su opción".

Castro también ha hablado de la reacción de Machín: "El entrenador no está enfadado. Conocía las opciones que había si esto ocurría y las opciones que manejamos. Está feliz. Es el tipo de entrenador que queremos: joven, con capacidad y con ganas".

El presidente ha garantizado la llegada de un delantero: "Tenemos que pensar en seguir haciendo un equipo ilusionante y seguir trabajando. Sin duda va a llegar un delantero. Trabajamos en opciones, en plural".