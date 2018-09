Tebas pide explicaciones por el fallo del VAR en el Sevilla-Getafe

El VAR está creando polémica en estas primeras jornadas del campeonato y en LaLiga ya se han puesto manos a la obra para que no se reproduzcan fallos como el que evitó que un gol legal como el de Ben Yedder ante el Getafe subiera al marcador. Y es que una cosa es una interpretación de una mano, que puede dar lugar a distintas opiniones, y otra es un fuera de juego, en el que no hay margen para la interpretación.

Hoy Javier Tebas ha respondido a preguntas de LaSexta sobre la fiabilidad del VAR: "He advertido a la empresa de lo que se está manifestando. Están revisándolo. Ni Tebas ni el comité técnico de árbitros estamos en la tecnología que se usa. Cuando ha habido esta alarma se ha transmitido a la empresa tecnológica que lo gestiona", ha despondido el mandamás de LaLiga, que aún no ha recibido una respuesta. "Lo hicimos el lunes y esperamos una respuesta para ver si hay un problema o no".

Tebas ha aclarado que la tecnología del VAR en total cuesta "4 millones" incluyendo todas las cámaras y todo el sistema y que la empresa que traza las líneas de fuera de juego es una parte de ese presupuesto. "La empresa está homologada y no debería dar problemas", ha subrayado.