Aleix Vidal: "El único sitio en el que podía volver a ser yo era aquí"

Aleix Vidal ha concedido una entrevista a la revista Football Club, en la que explica, entre otras cosas, cómo se gestó su regreso al Sevilla. "Después de estar en Barcelona pasándolo mal, sabía que el único sitio donde podría volver a ser yo era aquí. He tenido muchas ofertas, pero quería volver al Sevilla".

- Diferencias respecto al Sevilla FC que dejó.

- Pocas cosas. Más que nada, los compañeros, los pocos que han venido y los pocos que quedan. También hay muchos trabajadores que sí son los mismos. Si te digo la verdad, estaba tranquilo con la adaptación y sabía que no me iba a costar. Tenía claro que todos me iban a poner las cosas fáciles y desde el primer día estoy super a gusto. Aunque lleve poco tiempo, parece que no me he ido nunca".

- Su decisión de dejar el Sevilla FC.

- Cuando estuve aquí, venía de tres temporadas en el Almería a un nivel muy bueno, jugando prácticamente todo. Aquí, lo mismo. Tomé una decisión que deportivamente podía ser buena, aunque fue difícil y pensada, pero todo los jugadores deben tomarla. Nunca sabes si va a ser para bien o para mal, pero hay que asumir el reto y las circunstancias que se vayan dando.

- Su paso por el FC Barcelona.

- Los dos primeros años estuve jugando poco o, al menos, no tanto como me hubiese gustado. En abril tuve una lesión de tobillo que me cortó esa continuidad que tanto me había costado conseguir. Con la decisión del club de cambiar de entrenador, me obliga a seguir un año más, porque nunca sabes lo que va a pasar. Y lo cierto es que ese año sí jugué bastante más, con mis altibajos, pero ya veía que era el momento de salir. Era una operación complicada y en el mercado invernal estuvo a punto de darse, pero decidimos que lo mejor era esperar y apretar en verano. Gracias a Dios, salió todo bien.

- ¿Qué tiene el Sevilla FC, que invita a volver?

- No sé lo que pensará cada uno. Es cierto que para mí el Sevilla es un club que apostó muy fuerte cuando yo venía de un equipo humilde como el Almería. Cuando estuve aquí, me salió todo muy bien y tuve que tomar una decisión que ahora es fácil decir que no funcionó, pero en su momento eran muchas las cosas que valorar. Me dio pena dejar la ciudad porque yo vivo con mi mujer y mi hija en Almería, me queda cerca y la afición y la ciudad son espectaculares.

- El derbi.

- Me tocó la cruz por partida doble, por la derrota y porque no pude apenas disfrutarlo sobre el campo (...) Lo que resume la temporada no es un partido, sino LaLiga, la Copa, la Europa League...

- La selección.

- La selección es un premio para cualquier jugador, pero no hago las cosas para llegar ahí, sino porque me gista lo que hago y me siento bien.