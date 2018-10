Mostovoi: "Diría que el Krasnodar es ligeramente favorito"

Hace un año, cuando el Sevilla visitó al Spartak de Moscú, Alexander Mostovoi avisaba a través de las páginas de ESTADIO. "Si el Sevilla no hace mariconadas puede ganar allí, pero tiene que tener cuidado con Promes". Hoy vuelve a atender a ED antes de la visita al Krasnodar. "¿Te acuerdas de lo que pasó? El Spartak tiró seis veces y marcó cinco goles y Promes se salió. Pero el Sevilla podría haberse ido 0-3 al descanso", relata el que fuera jugador del Celta, que avisa de los peligros y debilidades del Krasnodar. "Es un equipo que juega y deja jugar. Le gusta tocar, jugar bonito, pero atrás tiene problemas porque es un equipo que no sabe defender", subraya. Su veredicto: "Pienso que el Krasnodar es ligeramente favorito. Vi al Sevilla contra el Eibar y al principio sufrió. Supongo que Machín hará cambios y pueden bajar el nivel", indica el Zar.

El Krasnodar llega en un buen momento al partido. "Están fuertes. Van segundos y han ganado al Dinamo. Pero no debe ser preocupante para el Sevilla. Es un equipo al que le gusta jugar, están a gusto en el campo, con tres o cuatro extranjeros que son buenos. Wanderson, Claesson, Ari, que el otro día marcó", explica el hoy analista de televisión, quien también señala la gran debilidad. "Al Krasnodar le gusta tocar, pero un equipo bien plantado que salga rápido a la contra le hace daño. Gente como Promes, si juega, será peligrosa. Atrás el Krasnodar no es sólido porque no juega a eso. No va a ser como Rusia en el Mundial contra España con once delante de la portería. No saben hacerlo".

Si Machín planea cambios, el Krasnodar saldrá con su equipo de gala. "No suele hacer cambios porque tampoco tiene mucho detrás. Te puedo decir de carrerilla el once del Krasnodar, pero me cuesta hablarte de los jugadores de banquillo".

"¿Por qué no juega Ben Yedder?"

Mostovoi demuestra que sigue LaLiga y que conoce al Sevilla. "Para mí está clarísimo el porqué del cambio del Sevilla. Golea en Vallecas, pero después está tres semanas sin marcar. Y luego sale Ben Yedder contra el Standard y mete tres. No se entiende porque no jugaba. André Silva necesita una ayuda. Ben Yedder siempre marca en los partidos señalados. Con Silva forma una pareja impresionante. Me recuerda a Juan Sánchez, que en mi época siempre metía 15 ó 20 goles y nunca empezaba titular. Las cosas se repiten en la vida", recuerda el ruso.

"¿Promes? En Rusia ganan mucho y juegan poco"

Quincy Promes ha sido la gran estrella de Rusia los últimos dos años, pero en el Sevilla aún no ha demostrado todo su potencial. "No me sorprende. Los jugadores tienen que ganarse el sitio. En Rusia los futbolistas ganan mucho y juegan poco. Pueden jugar bien un partido y descansar el resto del año. Es normal para Promes porque llegas al Sevilla y no es como aquí que eres el mejor. Allí hay que competir con Sarabia, Franco Vázquez, Ben Yedder... mira Nolito, hace unos años era una estrella y ahora no juega. Lo de Promes es normal. Tiene que ganárselo. Les pasa a muchos. André Silva el año pasado en el Milan no brilló y mira ahora".