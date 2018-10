El AC Milan se resiste a quedarse sin André Silva

André Silva dijo que aún no sabe dónde jugará el año que viene.

André Silva dijo que aún no sabe dónde jugará el año que viene.

El portugués André Silva ha caído de pie en Nervión. Los siete goles que acumula en LaLiga lo mantienen en la lucha por el Pichichi con Stuani (actual máximo goleador de LaLiga) durante este inicio de LaLiga, siendo también destacadas sus actuaciones con la selección portuguesa. Un protagonismo que ha hecho sonar las alarmas en el Milan, club al que todavía pertenece, a pesar de gozar el Sevilla F.C. de una opción de compra a final de temporada por 35 millones de euros, lo que, sumados a los tres kilos abonados este verano por su cesión, elevarían el montante de la operación hasta los 38 millones de euros que en su día abonó el Milan para hacerse con el delantero portugués. Es decir, lo comido por lo servido; una operación que se antojaba positiva para los intereses 'rossoneri' después de no haberse aclimatado el luso al Calcio.

El problema es que el Milan, ahora que André Silva ha vuelto a explotar como goleador en LaLiga, parece haberse dado cuenta de que quizá acaba haciendo el primavera este verano si lo deja escapar por 35 millones de euros, de ahí que haya comenzado a poner trabas a la futura operación. Según publica Calciomercato, desde la entidad lombarda no estarían dispuestos ahora a aceptar un pago a plazos, exigiendo los 35 millones de euros al contado. A priori, las formas ya estarían cerradas, a razón de cuatro plazos de algo más de ocho millones de euros, por lo que no debería haber ningún problema.

Desde las entrañas del Sánchez-Pizjuán, por su parte, indican a ED que prefieren no entrar en ese juego, aunque tampoco acaban de confirmar que esté todo amarrado en lo que a la fórmula de pago se refiere. Sí está claro, en cambio, que el Sevilla la hará efectiva si Silva sigue marcando goles.

Este martes, Massimiliano Mirabelli, exdirector deportivo del club 'rossonero', ha declarado que no descarta ver de nuevo al portugués en San Siro. "Andre Silva, en mi opinión, es un jugador de indudable valor para los próximos años. Tomamos una decisión y no fue fácil para un joven jugador portugués jugar en la Serie A. Quizás sólo un año fue poco y no fue suficiente para todo el mundo. Espero que regrese al AC Milan".

Mirabelli dice que André Silva sólo salió porque el jugador y su agente, el afamado Jorge Mendes, "presionaron muchísimo".