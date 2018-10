FC Barcelona-Sevilla FC: Los sueños, a un golpe de la realidad

La distancia entre los sueños y la realidad en Nervión se reduce esta noche a un golpe certero, a una estocada de autoridad al régimen lógico establecido.

En el Camp Nou se dirime hoy hasta qué punto se puede abordar el abismo y cómo de circunstanciales son los estados de forma de los hasta ayer dos primeros clasificados. Se mide si las dudas del Barça sobrepasan los límites del lapsus puntual y, por supuesto, la capacidad del Sevilla para someterse a su siempre temido examen en los grandes escenarios. No se evalúa el nivel de los nervionenses, porque en el feudo azulgrana, con un elemento distorsionador como Messi, la nota depende de demasiados condicionantes, pero sí su carácter competititivo, la confianza en sus propias posibilidades y la manera con la que Machín afronta este duelo en la cumbre de la tabla.



pero con una responsabilidad matizada, ya que la presión corresponde plenamente a un Barcelona que encadena cuatro partidos sin ganar -tres empates y una derrota- y envuelto en rumores sobre la continuidad de Valverde.

Así está la clasificación

Las inercias señalan que se trata del momento para desafiar la lógica y afianzar el primer puesto, si bien a nadie se le escapa que dispone de materia prima para arrollar a cualquier rival y el Sevilla lo sabe de primera mano. Por ello, la verdadera valía de su potencial liderato en el estadio blaugrana reside en el impulso que supone y la tranquilidad que confiere de cara a saltar al césped con la máxima concentración y dispuesto a ofrecer la versión que lo ha catapultado a lo más alto con cuatro triunfos consecutivos.

Por ello, todo apunta a que Pablo Machín no moverá un varal y repetirá el once que tantas alegrías le ha brindado al sevillismo en LaLiga, sin un pivote de corte defensivo propiamente dicho y con Banega como el hombre más retrasado en el centro del campo, acompañado por ´Mudo´, que le ayuda considerablemente en la contención, y Sarabia. El técnico no renunciará a la seda y, aunque se ha hablado de la posibilidad de que repitiera la fórmula usada con el Girona de poner un marcardor a Messi, se espera que intente frenar al astro con cohesión entre líneas y fortaleza atrás. El Sevilla ha funcionado a la perfección con este sistema, porque lo dota de claridad de ideas sin menoscabar su apuesta defensiva con la consecuente generación de ocasiones y el acierto en el área contraria. Factor diferencial que necesita aplicar hoy ante el equipo de Valverde para amenazar su portería y minimizar el acoso sobre la suya.

Además, se da la circunstancia de que el Barcelona buscará recuperar el liderato con evidencias de inconsistencia en su medular y un problema en la retaguardia por las ausencias de los lesionados Umtiti y Vermaelen y las dudas de Piqué. Este atisbo de debilidad del rival debe aprovecharlo el Sevilla más goleador del fútbol moderno y que saldrá con dos de los delanteros más en forma de LaLiga: André Silva y Ben Yedder. Entre los dos suman 12 goles ligueros, en los que ha contribuido sensiblemente Jesús Navas, que se presenta en el Camp Nou con la certeza de que los sueños se cumplen en Nervión y se convierten en realidades. Hoy es un buen día para recordarlo...