El preciado don de ser determinante

Seguro que en la planta noble del Sánchez-Pizjuán tomaron nota. Es más, a este paso se les va a agotar la tinta. Con su renovación en el aire, y muchos clubes atentos, Pablo Sarabia volvió a firmar una actuación brillante. El madrileño tiene el don de ser determinante.

Y ayer volvió a demostrarlo. En esta ocasión, firmó dos goles para desatascar un partido al que el Sevilla comenzaba a cogerle asco, sumando así doce goles entre todas las competiciones, cuatro de ellos en Liga, pues el acta le ´birló´ el que le hizo al Barça.

Como si de un delantero se tratase, el ex del Getafe es letal ante el arco rival. Su efectividad ante el Huesca fue brutal: tres remates y dos tantos. Pero no se olvida de asociarse y, como buen asistente (lleva seis en lo que va de curso), acabó el partido como el jugador que más centros puso al área con cuatro. Castro y Caparrós no deben tardar en sentarse de nuevo con él. Mientras, Sarabia se señaló el escudo cuando marcó, quizás en una declaración de intenciones...