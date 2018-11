Ben Yedder: "¿El gol? Yo siempre doy el máximo"

El gran héroe del partido de Nervión, Wissam Ben Yedder, ha destacado la dificultad del encuentro ante el Espanyol que el Sevilla ha podido ganar gracias a un gol suyo en los últimos minutos. El delantero, que entró en el descanso, se ha mostrado muy contento por el gol y además ha afirmado que se encuentra en un gran momento de forma.

El Sevilla consiguió remontar el partido: "Estoy contento por el resultado y bueno, no ha sido un partido fácil, ha sido complicado. Hemos creído en el partido y lo hemos ganado".

Un nuevo gol de Ben Yedder: "Es mi forma de trabajar, siempre trabajo para el equipo. El resultado es muy bueno porque es ante un buen equipo como el Espanyol. He tenido la ocasiones de marcar el gol. He visto el pase y he metido el balón".

Se encuentra en un gran momento de forma: "Como he dicho, yo doy el máximo cuando estoy en el campo. He tenido un golpe en el entrenamiento en el isquiotibial y ahora me he sentido bien para correr, he tenido buenas sensaciones y estoy bien. Son tres puntos importantes y estoy contento por el equipo".