Gonalons: "En el Sevilla puedo hacer mi fútbol"

Maxime Gonalons volvió el domingo a los terrenos de juego después de más de dos meses en el dique seco por una lesión ósea y vivió una noche perfecta, por la victoria y por su regreso a un equipo en el que se siente muy cómodo. "He tenido este problema físico que me ha tenido lejos del césped durante dos meses y medio. Estoy muy contento de haber encontrado un club en el que me siento bien, dónde puedo jugar mi fútbol. Quiero aportar algo a este equipo y a esta afición, así que dónde mejor que aquí para lograr mis objetivos esta temporada", ha manifestado el galo en los medios del club.

El ex de la Roma, que no se vestía de corto desde el derbi del pasado 2 de septiembre, celebró el triunfo ante el cuadro perico y el buen momento del Sevilla, segundo en la clasificación a sólo un punto del líder, el Barcelona. "Es una buena victoria frente a un equipo que era segundo de la clasificación y que nos ha puesto en muchas dificultades, pero en la segunda parte hemos demostrado que queríamos ir a buscar la victoria. Hay que felicitar a todo el equipo porque hicimos un gran partido", consideró.

"Fue complicado. Abrieron el marcador, pero tuvimos una buena reacción y fuimos a buscar esta victoria. Tuvimos varias ocasiones en la segunda parte, pero el Espanyol es peligroso y había que tener cuidado con las pérdidas. Ahora vamos a tener 15 días para descansar y preparar el próximo partido", ha agregado Gonalons, que confía en seguir por esta línea y seguir en los puestos altos de la tabla: "El objetivo es volver a la Champions League la temporada que viene y para eso hay que hacerlo muy bien en este campeonato tan difícil. Todos los equipos son complicados de ganar".