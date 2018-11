Las dudas del Sevilla con el mercado de enero

El Sevilla F.C. llega al parón liguero clasificado en la segunda posición de la tabla, empatado a 23 puntos con Atlético de Madrid y Alavés, a tan sólo un punto de distancia de un Barcelona que es líder.

Una situación impensable para muchos sevillistas a comienzos de temporada, cuando existía mucha incertidumbre en la grada sobre la primera planificación realizada por Joaquín Caparrós, quien le dio unos mimbres a Pablo Machín que, en boca del propio preparador sevillista, no eran del todo suficientes, existiendo a sus ojos ciertas carencias en el vestuario blanquirrojo. Por ello, el soriano, siempre que tiene ocasión, recuerda públicamente que de cara a enero existe el "déficit" de un central y que el pasado verano también se estuvo buscando un jugador polivalente de centro del campo y ataque. Para el mercado invernal, por tanto, Machín gustaría poder disfrutar de hasta tres nuevas incorporaciones (central, delantero y un centrocampista, si se encarta), algo que a día de hoy no está del todo claro en el seno de la dirección deportiva sevillista, que no ha cesado en su labor rastreando el mercado desde el pasado 1 de septiembre, pero que presenta ciertas dudas a la hora de lanzarse al mercado la próxima ventana de transferencias.

Principalmente el propio Joaquín Caparrós, quien, como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, entiende que no es oportuno tocar lo que funciona y que si el Sevilla es segundo en LaLiga es porque el plantel carbura. Eso, unido al hecho de que introducir a nuevos miembros en un vestuario hecho genera unos desequilibrios que, a su parecer, no requiere la actual plantilla sevillista, que está dando muestras de estar a muerte con su entrenador y de saber plasmar sobre el campo la idea de fútbol de Pablo Machín. No quiere decir eso, sin embargo, que el utrerano esté totalmente cerrado a enero, pero sí es cierto que para nada está lanzado a ello, como gustaría a un Pablo Machín que, en parte, por eso utiliza también los medios de comunicación para dejar clara cuál es su opinión. Con 23 plazas ocupadas (sólo dos huecos libres), mucho tendrá que ver al respecto qué es lo que ocurre en las próximas semanas, cómo sigue rindiendo la ´unidad B´ cuando lo requiera el calendario y si Caparrós consigue, o no, darle salida a alguno de los hombres en los que Pablo Machín no confía tanto, véase Nolito, Borja Lasso, Muriel o Gnagnon.

Mientras tanto, Caparrós lo tiene claro: "Estamos buscando perfiles que se adapten a lo que queremos, pero no es fácil mejorar esta plantilla. Estamos muy contento con esta plantilla. No queremos algo que pueda afectar al grupo. Si vemos algo que mejore la plantilla, seguro que lo vamos a traer".