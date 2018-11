Los referentes de Machín en los banquillos y en el campo

Pablo Machín es un técnico que deja huella en los clubes que dirige y en los jugadores a los que entrena. Su libro de estilo está lleno de influencias, de técnicos que le marcaron cuando era jugador, hasta otros que sólo conoce de oídas o de verles por televisión y, sobre todo, de aquellos de los fue auxiliar.

"De todos he aprendido algo", dice el soriano a ESTADIO; pero los dos que más le marcaron son John Benjamin Toschack y Miguel Ángel Lotina. "Cuando era un chaval me gustaba el 'Modelo Toshack', así llamaban a su sistema. Era el Real Madrid de la 'Quinta del Buitre', con Gordillo y Chendo o Míchel en las bandas; pero una cosa es lo que intuyes y ves desde fuera, y otra muy distinta lo que vives desde dentro. Entonces, mis referencias van más por los entrenadores con los que he podido trabajar y que me han enseñado cosas.

Todos me enseñaron mucho y yo creo que cogí lo mejor de cada uno", asegura el soriano, que aclara que no quiere olvidarse de nadie: "Desde los entrenadores que tuve en la cantera, al primer técnico profesional que fue Lotina y él es uno de mis referentes. Me abrió los ojos en lo táctico y me enseñó cosas que tienen que ver con la profesionalidad y el método, como son la importancia de la alimentación, de cuidarse... También estuve con Enrique Martín, Gonzalo Arconada, Andoni Goicoetxea, Pacheta, Sergio Kresic o Juan Carlos Unzué, que fue el último con el que estuve antes de ser primer entrenador y que me enseñó muchas cosas de la táctica ofensiva que él había mamado en el Barcelona con grandes entrenadores como Rijkaard, Guardiola, en el 'Dream Team' con Cruyff y sus automatismos y el porqué de las cosas. Me vino bien porque, sin trabajar con estos grandes técnicos, pude descubrir algunos de los secretos de su juego".

Jugaba de libre o de pivote y su ídolo era Fernando Hierro

Machín jugaba de central o pivote (eventualmente de lateral diestro). En su dibujo actual (1-3-5-2) se situaría "en el puesto de Kjaer o Carriço. Era diferente, porque era un libre, detrás de dos marcadores, con buena salida de balón, golpeo largo, físico y rapidez para las coberturas... A veces me tocó hacer lo mismo pero delante de la defensa", explica. Por eso, su ídolo cuando jugaba era Fernando Hierro: "Era un jugadorazo, de medio casi queda Pichichi un año y de defensa era buenísimo".