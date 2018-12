Machín: "Jesús Navas es el carrilero ideal"

Pablo Machín resumió a la perfección para ESTADIO cuál es su filosofía de juego. "Para mí, la diferencia en el fútbol, más que la posesión, la marcan las transiciones defensa-ataque, ataque-defensa, porque ahí es donde encuentras a los equipos más desordenados. Y cuando hay desorden hay más posibilidades de sorprender al rival. Por eso yo soy un entrenador al que le gusta hacer ataques rápidos. A partir de ahí, también creo que de la cantidad sale la calidad", explicó el técnico del Sevilla durante la entrevista publicada la semana pasada en este periódico.

Escuchando sus palabras y su filosofía, se viene a la mente otro nombre propio en este idílico inicio de temporada del Sevilla: Jesús Navas. El canterano es el ejemplo perfecto de que cuando uno no encuentra la calidad, debe hacer uso de la cantidad. Por eso, llega una y otra vez por la banda derecha y pone muchísimos centros que, antes o después, encuentran rematador.

"Para mí sería muy cómodo rehuir de hablar de nombres propios, pero en el tema de Jesús Navas ya he dicho que para mí es el carrilero ideal. Su enorme capacidad física le permite estar constantemente arriba y abajo por su banda; además, su chispa le permite desbordar en situaciones de extremo y, luego, no voy a descubrir la calidad que tiene un jugador que es campeón de Europa y del Mundo con la mejor selección española. Si en algún momento no está muy acertado, no pasa nada, porque como va a llegar diez veces al área rival, alguna de las diez seguro que acierta y, si no, seguro que sus compañeros encuentran alguna opción de gol", manifestó el técnico de Gómara.