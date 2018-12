Luis Alberto, blindado

Luis Alberto Romero (26) no está teniendo tanto protagonismo en la SS Lazio esta temporada como durante la pasada, cuando llegó a colarse en las agendas de varios grandes de Europa, llegando a pedir el club italiano 60 millones de euros a cambio de su pase.

El de San José del Valle ha estado sobre el césped sólo 724 minutos (dos goles y otras tantas asistencias), completando los 90 en un único partido (ahora sufre molestias en el pubis), y en el país transalpino se especulaba con la posibilidad de que saliese en enero, hasta el punto de que algún agente le situaba en "tierras andaluzas".

La Gazzetta dello Sport, sin embargo, informa de que la Lazio ha "blindado" al mediapunta, que no saldrá seguro, al menos, durante la próxima ventana de transferencias. Según la citada información, el presidente de la entidad 'biancocelesti' se sentarán con los agentes de Luis Alberto, de la empresa You First Sports, cuando concluya la temporada, para tomar una nueva decisión al respecto.

El Sevilla, cuando Machín pensaba jugar con el 3-4-2-1 y solicitaba un jugador de sus características, estaba dispuesto a poner sobre la mesa 30 millones. En estos momentos, según ha podido saber ED, no se está hablando entre las partes de su posible regreso a Nervión.