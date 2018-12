Jesús Navas: "Machín está sacando lo mejor de cada uno de nosotros"

Jesús Navas, capitán del Sevilla, ha analizado este mediodía la actualidad del conjunto nervionense, que este domingo afronta el último partido del año ante el Leganés con el objetivo de no perder esa segunda plaza. "Vamos partido a partido. Estamos en una posición muy buena, pero lo importante es llegar ahí al tramo final. Es muy bonito lo que estamos viviendo, pero miramos al próximo partido, porque queremos llegar a lo máximo", ha manifestado el palaciego en Deportes Cope Sevilla.

A su juicio, pelear por la Liga "no es imposible", aunque de ahí a ganarla hay un largo camino: "Ha pasado la primera vuelta y estamos ahí. No pensamos más allá, solo en el siguiente partido, que pasen las jornadas y seguir ahí hasta el final. ¿Ganarla? Eso sería muy grande. Un Mundial, una Eurocopa y todos los títulos que he conseguido con el Sevilla... ganar una Liga sería tremendo".

Además, el carrilero diestro también ha valorado la figura de Pablo Machín, su técnico: "Creo que Machín es fundamental para nosotros. Desde que ha llegado ha puesto una línea de trabajo y juego y está sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Estamos disfrutando mucho y como digo está siendo muy importante para nosotros, dentro y fuera del campo, y todo eso es gracias a él".

Por último, Jesús Navas ha hecho balance de su segunda etapa en el Sevilla y el rendimiento que está ofreciendo: "El míster está trabajando a tope y lo que nos pide lo hacemos, está siendo una pieza muy importante el míster. Tenía muchas ganas de volver. Es el club donde he crecido. La posición ya la conocía, porque Guardiola ya me puso ahí en el último año en el City. Quería volver y hacerlo a tope. Y así está ocurriendo".