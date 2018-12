Franco Vázquez: "El objetivo son los cuatro primeros puestos"

Franco Vázquez es el protagonista de la revista Football Club. El italo-argentino repasa su trayectoria en el Sevilla y se muestra ambicioso con los objetivos para el presente curso. "Sabemos que el objetivo son los cuatro primeros puestos. Estar en Champions, que sería un logro importante. Estamos ahí, pero no hay que creerse más de lo que somos. Estamos en el buen camino, con partidos buenos y sacando muchos puntos, pero no hay que mirar la tabla. Sólo ganar el siguiente y seguir ahí. Cuanto más ganemos y duremos ahí arriba, cuando falten cinco o seis partidos se verá donde uno puede llegar", subraya el 'Mudo'.

Criticado en muchas fases de la pasada temporada por una aparente apatía que siempre ha defendido que no era tal, Franco Vázquez cree que la afición ya lo entiende. "Creo que sí. Ya este es el tercer año y siempre en los inicios es todo nuevo y no es fácil, pero en las temporadas que he pasado aquí las cosas me han salido bien, más allá de que haya habido momentos buenos y malos. Los objetivos se han cumplido y en éste la gente ya me conoce, estoy con más confianza y más sueltos. Eso hace que mi juego se pueda ver mucho más. Estoy contento y ojalá pueda seguir en este club tan grande y que pelea por cosas importantes, que para un jugador es lo mejor", explica el ex del Palermo, quien cree que él también ha protagonizado un proceso de aprendizaje: "Los primeros años es todo nuevo, la gente no te conoce tanto y no te ha visto. Siempre queda el ver cómo es el jugador. Es un aprendizaje y este club es muy exigente, nunca se rinde y a la gente le gusta que todos estén al máximo nivel. Eso le hace a uno exigirse, dar lo mejor y luchar siempre por los tres puntos".

El Mudo tiene claro que el vestuario es una de las claves de los resultados del Sevilla: "Es la fuerza de este equipo. Se han ido jugadores muy importantes que hacían vestuario, pero los que han venido se han aclimatado muy bien. Los que quedamos también y ésa es la fuerza. Todos damos por el compañero de al lado y eso es lo más importante para llegar al final de temporada cumpliendo los objetivos".

A Franco Vázquez le preguntan por el VAR y por si es uno de los motivos para que LaLiga esté más igualada: "Simplemente es lo más justo y no hay otra cuestión. Ve cosas que en otras situaciones no se puede ver y hace que sean más parejos los partidos. Es verdad que cada vez se hace una liga más igualada y eso es mucho más atractivo para todos".

Vázquez desea a los sevillistas lo mejor en la salida del 2018. "Es importante, estamos jugando muchos partidos seguidos y son necesarios estos cinco días para estar con la familia y con la gente a la que uno quiere. Que pasemos una linda Navidad todos juntos y después volver con ganas para seguir luchando", concluye.