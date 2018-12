El reto de jugar sin Banega ni Sarabia

El Sevilla visita hoy (16:15 horas) Butarque con la clara intención de cerrar el año ganando, un objetivo que afrontará con el reto de hacerlo, además, sin dos de sus pilares fundamentales: Éver Banega y Pablo Sarabia. El argentino, faro sevillista, y el madrileño, máximo goleador y asistente blanquirrojo en lo que va de temporada (teniendo en cuenta todas las competiciones), causarán baja ante el Leganés al cumplir ciclo, tras haber visto la quinta amarilla el pasado fin de semana, frente al Girona; una suerte que ambos jugadores forzaron con la clara intención de quedar limpios y asegurarse su presencia en el primer duelo del 2019, ante un rival directo como el Atlético de Madrid.

Entre ambos suman nueve goles en LaLiga, siendo éste el primer partido de la competición doméstica que se pierdan ambos, frente a los siete que se perdió Banega el curso pasado y los cuatro en los que no estuvo sobre el verde Sarabia. Más llamativo, en cambio, será no ver a ninguno de los dos en el once, algo que no ocurre desde hace algo más de un año; concretamente desde el 14 de octubre de 2017, frente al Athletic Club.

Un partido en el que el Sevilla de Berizzo, y sus rotaciones, cayó por 1-0, resultando fatídica la ausencia de los dos protagonistas. Lujos así, lógicamente, no traerían consigo nada bueno, siendo conocida por todos la suerte que el técnico argentino acabó teniendo en Nervión. El italiano Vincenzo Montella, que aprendió del error, nunca se permitió un privilegio así, aunque ello no impidió que corriera una fortuna similar a la del 'Toto'. Caparrós, por su parte, sólo los pudo alinear juntos en dos de los cuatro encuentros que dirigió al equipo por lesiones y sanciones.