Alberto Moreno da el primer paso

Parece tan cantado como lo estaba el regreso de Jesús Navas, tras acabar contrato con el Manchester City. Y es que Alberto Moreno no sólo quedará libre el próximo mes de junio, dado a que se niega a renovar con el Liverpool FC, sino que su prioridad es la de regresar a LaLiga y, a ser posible, volviendo a vestir la camiseta del Sevilla FC.

Tal y como informó ED el pasado 15 de noviembre, el canterano nervionense ha rechazado las propuestas de renvación de los 'reds' porque tiene claro que desea que su familia siga su vida en España. Y tal es así que, según ha podido saber esta redacción, Alberto Moreno adquirió hace unos días una casa en Montequinto por valor de medio millón de euros. Es decir, una vivienda muy cercana a la ciudad deportiva del Sevilla FC, algo que no es baladí.

En la tercera planta del Sánchez-Pizjuán, donde destaca una de imagen de Alberto Moreno en el pasillo que conduce al pasillo presidencial o la sala donde se reúne el consejo, prefieren no mojarse sobre su posible regreso, si bien se valora como positivo no sólo por lo que puede dar en el aspecto deportivo (su vocación ofensiva sería ideal para el carril zurdo de Machín), sino también porque mejoraría un Arana que no termina de romper, porque facilitaría las listas de las competiciones continentales o, incluso, porque a sus 26 años tendría una posible segunda venta.



Dentro de una semana, Alberto Moreno podría firmar ya legalmente con el club que desease, de cara a junio, aunque al Liverpool FC, sabedor de que se iría gratis, preferiría que su marcha se consumase ya enero, para obtener algún botín a cambio. El lateral, sin embargo, no tiene tantas prisas: percibiría un bonus de irse con la carta de libertad bajo el brazo.