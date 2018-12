Así es el trabajo del segundo de Machín un día de partido

Además de analizar su relación con Pablo Machín y la evolución de ambos en los últimos años, Jordi Guerrero también habla en su entrevista a Football Club sobre su trabajo diario en el Sevilla. Por ejemplo, en un día importante, un día de partido. "El día de partido nosotros preparamos un vídeo para mostrárselo a los jugadores. Ya en el campo, con el prepartido, me encargo de la estrategia, de enseñarle a los jugadores dónde deben ponerse. Durante el partido veo lo que pasa, a veces me pierdo goles porque estoy mirando al central, por ejemplo. Recibo también notificaciones de los analistas. En el descanso resuelvo dudas del míster. También muevo a la gente en los cambios. En el postpartido normalmente felicitamos por el trabajo porque los jugadores luchan mucho, aunque la gente piense que no ha corrido. Yo siempre les felicito, aunque un jugador no haya estado bien. No hay nadie que no quiera estar bien. También analizamos el partido porque al día siguiente ya tenemos que todo el análisis preparado para mostrarlo", explica el técnico.

Cuestionado sobre el trabajo de las jugadas de estrategia y balón parado, Guerrero comenta: "Es parte de mi trabajo, pero no lo hago yo solo. Somos un equipo. Nosotros se lo facilitamos al míster. En el mundo del fútbol se trata de individualizar mucho, pero este es un deporte colectivo. El sentido del equipo no se valora tanto como nosotros lo valoramos. ¿El balón parado? Es muy importante porque la diferencia entre equipos es mínima. Es más fácil defender que atacar. El hecho de abrir un partido con un balón parado ayuda mucho. Se está demostrando que cada vez los equipos le dedican más tiempo a esto. Estas jugadas dan puntos".

Sin embargo, Jordi Guerrero sabría especificar cuál es la posición más importante dentro del terreno de juego. "Si no hay portero nos meten goles, seguro. No creo que puedas escoger una posición más importante en el mundo del fútbol. Todos dicen que de portero a delantero centro, pero en nuestro caso son importantes los carrileros, los interiores, los puntas... No me defino", asevera.

En cuanto a las cualidades que debería tener el jugador más completo, el técnico sevillista destaca por encima de todo al hombre "de equipo": "Yo siempre ficharía a un futbolista de equipo y que entendiera bien el juego. A partir de ahí todos los jugadores en este nivel tienen una calidad técnica muy buena. Si además son listos... Al final el trabajo de un analista es decirle aquí vas a recibir el balón, aquí les harás daño, ten cuidado... Si no lo entiende, tendría una deficiencia. El mejor jugador: ser listo, entender y jugar para el equipo".