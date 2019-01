Productividad al nivel del Barcelona

La productividad en ataque del Sevilla ha alcanzado una dimensión que lo sitúa a la altura de equipos como el Fútbol Club Barcelona. Con los tres tantos anotados el jueves en San Mamés en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, los nervionenses ya suman 71 en lo que va de temporada en todas las competiciones, una cifra espectacular sólo al alcance en España del cuadro azulgrana. No en vano, el acierto ante el Athletic ha permitido a los de Machín dar caza en este ámbito a los de Ernesto Valverde, aunque con un mayor números de partidos a sus espaldas (34 por los 27 de los culés) por su pronta participación este verano en competición europea, precisamente donde más productivo se ha mostrado.

No en vano, el Sevilla ha anotado 35 goles en el Viejo Continente repartidos en 12 partidos, lo que supone una elevada media de casi tres tantos por encuentro. No se queda lejos en Liga en cuanto a cantidad, con 31, si bien con una media más baja al conseguirlos en 18 choques, acercándose a los dos aciertos por envite. A estos hay que sumarles los cuatro de la Copa, tres de ellos al Athletic el jueves, pues sólo le hizo uno en dos partidos al Villanovense, y uno en la Supercopa de España. En Europa sólo se ha quedado sin marcar en una ocasión, en la derrota contra el Standard, y en Liga en cuatro, tres de ellos consecutivos en el inicio del campeonato, lo que da una idea de la eficacia de un Sevilla con mucho poderío arriba tal y como demuestran los registros individuales en su plantilla. De hecho, en el podio de máximos goleadores en el fútbol español, siempre incluyendo todas las competiciones, se encuentran dos futbolistas blanquirrojos, a la estela, como no, del argentino Lionel Messi, al que Ben Yedder logró recortarle con su decimosexto tanto merced a su ajustado y potente remate contra los vascos en la 'Catedral' del fútbol.

A un solo gol de su compañero se encuentra Pablo Sarabia, con 15 dianas en su cuenta particular, evidencia de una productividad anotadora a la que también contribuye considerablemente André Silva, con 10, e incluso Banega (8), ya que la responsabilidad realizadora no sólo recae en los arietes.