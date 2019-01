Machín: "Tenemos que rendirnos ante Williams"

Pablo Machín ha valorado en los medios del club: "Los tópicos están por algo y cada partido es un mundo. Ha habido muchos cambios. En la Copa todos los minipartidos fueron para nosotros y hoy no. Williams ha demostrado su categoría. Ha hecho dos golazos. Hay que darle el mérito que merece al Athletic. Han salido intensos. Han dominado más. No hemos conseguido hilvanar jugadas de pase o generarles peligro. Hasta el gol han sido superiores. Luego se ha igualado todo, pero el primero que marca tiene mucho allanado. Estoy contento porque el equipo no ha perdido la cara al partido. Williams ha sido determinante, ha sido eficaz. En nuestras ocasiones no hemos tenido eficacia".

El técnico se temía el plan del Athletic, pero no supieron contrarrestarlo: "También tenemos necesidad. Sabíamos su plan. Ser enérgicos, ganador de segundas jugadas, sin complicaciones en la iniciación. Williams nos ha ganado por arriba, por abajo, ha sido eficaz en los tiros. Nos tenemos que rendir ante este jugador. Esto es una carrera de fondo. Estamos bien situados. Nos hubiera gustado ganar o conseguir algún punto".

Balance de la primera vuelta: "Miro mucho el presente. Mirar a largo plazo no es función del entrenador porque nos examinan cada partido. Si seguimos en Champions es media temporada magnífica, pero no servirá de nada si no hacemos una segunda vuelta buena. El balance es positivo. Estamos en todas las competiciones al máximo. Satisfecho, pero la autocomplaciencia no nos va a ayudar".

Debut de Munir y lesión de Nolito: "Nos hubiera gustado que Munir hubiera tardado más en debutar, porque hubiera significado que Nolo estaría. Nos costó, y fue gracias a él, que tuviera un buen rendimiento. Lo dio en la Copa y en Leganés, pero lo perdemos para toda la temporada. A Munir no le podemos pedir más ahora".