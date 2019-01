Vaclik: "No esperaba algo como el Sevilla, es como si te toca la lotería"

Durante la entrevista a ESTADIO Deportivo, Tomas Vaclik no solo recordó su primer duelo frente al Real Madrid y analizó el choque de esta tarde, sino que también tuvo tiempo para repasar y hacer balance de sus primeros meses en Sevilla y en el Sevilla Fútbol Club.

-¿Está cumpliendo el Sevilla con sus expectativas?

-Es más de lo que podía esperar y eso que tenía unas expectativas muy altas de cuando jugamos con el Basilea contra el Sevilla. Lo que he visto en estos seis meses es mucho más de lo que creía que me encontraría. El equipo, la afición, la calidad de LaLiga... es todo impresionante.

-Usted también está por encima de las previsiones sevillistas.

-Eso es bueno, es mejor así a que pensaran que daría más y estoy defraudando. Desde el comienzo he tenido un gran 'feeling' con el grupo; hemos jugado partidos importantes para llegar hasta la Fase de Grupos de la Europa League.

-Cuando jugó aquella eliminatoria de Europa League, ¿pensó que algún día podría fichar por el Sevilla?

-No. Siempre he tenido el pensamiento interior de que podría ir a probar a una liga más competitiva que la suiza. Es una buena liga, muy ofensiva, en la que ves muchos resultados del tipo 3-2, con muchos goles. Pero siempre tuve esa intención de probarme y competir en una liga más importante con los mejores del mundo. Estoy muy contento de tener esta oportunidad. Lo he dicho muchas veces, que es como si me hubiera tocado la lotería, por la vida que tengo aquí, la ciudad, el clima, el tiempo, la afición... no esperaba llegar a algo como el Sevilla.

-¿Qué piensa cuando le dicen: "El Sevilla le quiere"?

- Le dije, "hazlo". Estaba con mi familia en Turquía de vacaciones y mi agente me dijo, eres una de las opciones que tiene el Sevilla. No estaba claro aún que irían a por mí. Le dije "hazlo, tengo que ir allí". Después empezó la pretemporada con el Basilea, se intensificaron los contactos y en un entrenamiento estaba con el entrenador de porteros a solas y vino el director deportivo y me dijo está todo acordado, termina de entrenar porque vuelas a Sevilla.

- ¿Y cuando le dicen: "Ya está hecho"?

- Tengo una gran relación con mi entrenador de porteros y mantengo el contacto con él. Mi primera reacción es: "guau". Luego es cierto que pensé que iba a abandonar a alguien, a mi entrenador de porteros, a quien aprecio mucho, con el que he trabajado cuatro años, quien solicitó que yo fuera al Basilea y me dio esa oportunidad. Así que en el primer momento fue, "Ok, estoy muy contento, voy al Sevilla", pero también estaba triste por dejar a alguien con quien tenía tan buena relación. Y no sólo con él, también con el equipo. Lloré mucho cuando les dije adiós. Hubo sentimientos encontrados.

- ¿Cuándo supo que quería ser portero?

- Los porteros somos diferentes. Empecé en un torneo indoor. Y empecé creo que como muchos porteros. Había faltado el nuestro y me dijeron: "Tomas, puedes ponerte tú hoy de manera circunstancial". Y lleva 23 años siendo circunstancial. Todos los niños quieren marcar goles y estar en los titulares y en las portadas. Pero no sé, pienso que yo no le tenía miedo a la pelota, y luego continué y perseguí un sueño que me ha llevado hasta aquí. Y pienso que la cosa ha cambiado mucho. Porque ahora si quieres ser portero tienes acceso a vídeos sobre cómo prepararte y ser mejor, pero entonces casi todo lo aprendía por mi cuenta, cómo colocarme, qué hacer en cada momento. Lo hice con trabajo duro. Cuando mis amigos salían de fiesta, yo descansaba para entrenarme al día siguiente. Tuve una gran oportunidad cuando tenía 17 años de poder jugar con el primer equipo de un conjunto pequeño de Segunda. Empecé a jugar y luego he ido paso a paso.

- ¿Está en una edad ideal para ser portero?

- Puede ser, nunca se sabe, porque un portero puede jugar hasta los 40 como Van der Sar, Cech... Entonces tienes muchos partidos detrás, mucha experiencia. Dicen que los porteros mejoran con los años y espero que a mí también me pase.

-Ha ganado el Balón de Oro de la República Checa, no es normal hacerlo siendo portero.

- En la República Checa sí lo es porque Peter Cech lo ha sido 12 de los últimos 14 años. Nunca pensé que yo lo sería. Cuando los periodistas deciden que soy el mejor, es algo por lo que me siento orgulloso.