Sevilla F.C. 5-0 Levante: Agarra la Champions de un manotazo

No estaba LaLiga para irse de copas. Ilusiona, y mucho, la posibilidad de eliminar al todopoderoso Barcelona y plantarse en unas nuevas semifinales. Pero había que cortar la sangría liguera y el Sevilla lo hizo a lo grande, con un manotazo para espantar del todo su crisis. Aunque tuvo que trabajárselo, porque no fue hasta la segunda mitad cuando se desmelenó.

Con la novedad de Wöber y pocas rotaciones más, amén de las obligadas en los carriles por las bajas de Navas y Escudero o el descanso concedido a Sarabia, que salió tocado ante el Barça, el Sevilla salió mandón dentro de sus limitaciones físicas.

Todo pudo ponerse de cara muy pronto, cuando a los tres minutos Aleix Vidal, tras un caño a un rival, trazaba un buen pase que Ben Yedder no supo aprovechar. No es de las que suele fallar el galo, que disparó esta vez al muñeco en el mano a mano ante Oier. No entró y el guion, pese al dominio en la posesión sevillista, pronto se fue igualando ante un férreo Levante, intenso en cada disputa y muy bien plantado para salir con rapidez a la contra, y guardándose en la manga el as del balón parado.

Las pérdidas de Banega dificultaban sobremanera la misión de atacar en estático ante un rival encerrado, algo que tanto le cuesta a este Sevilla, atascado muchos minutos ayer y sin la frescura ni la velocidad necesarias para sorprender. Y para colmo, otro lesionado a las primeras de cambio: Sergi Gómez. Mientras, el Levante se animaba a base de córners, como el que provocó Vaclik a los 13 minutos al quitarle el balón de la cabeza a Boateng cuando el ghanés se disponía a rematar, algo que sí consiguió tras el lanzamiento desde la esquina, yéndose su remate alto por poco.

Avisaban los granotas y volverían a hacerlo mediado el primer acto, con una falta botada por Rochina que se paseó por el área sevillista sin que nadie la empujase. Todo ello, ante el ritmo cansino de un conjunto nervionense incómodo y sin fluidez? en su juego, que sólo se estiraba a través de las asociaciones de Aleix y Ben Yedder por la derecha. Aún no había aparecido Promes, vital a la postre.

Entre protestas al árbitro, con un posible penalti incluido sobre André Silva, e interrupciones, el reloj corría y parecía tener el Levante el partido donde quería. Pero en la recta final del primer acto, más por impulsos que por juego, el Sevilla comenzó a avisar a su rival de lo que se le vendría encima.

Wöber rompía líneas con una larga conducción y finalizaba su jugada con un chut cruzado que se fue lamiendo el palo. Pero más clara aún sería la que tuvo un hiperactivo Roque Mesa, que estrelló su zapatazo en el poste izquierdo, anticipándose André Silva al rechace cuando era más claro para Ben Yedder.

Acababa bien el Sevilla el primer tiempo. Y mejor que comenzaría un fabuloso segundo acto. Esta vez sí, otra vez a los tres minutos, Ben Yedder se plantaba ante Oier y no fallaba, batiendo al meta entre las piernas tras la buena acción de Roque Mesa y Aleix Vidal, que también se tenía que marchar lesionado.

Nuevo contratiempo, porque el catalán estaba siendo de los más destacados, que no afectó sin embargo a un conjunto nervionense al que el gol le dio alas, insuflando la energía necesaria para hacer olvidar el cansancio acumulado. Promes pasó entonces al carril diestro y empezó a desmelenarse, reclamando en el 51' un penalti que el VAR no estimó.

También se crecía Roque Mesa, demostrando ser el que más piernas tiene en la sala de máquinas al robar y salir con velocidad para probar su disparo. Se venía arriba el Sevilla. Minimizaba a un Levante desconocido. Pero aún así, pudo llegar el empate en un chut de Bardhi que tocó en Mercado y se envenenó para acabar en el palo.

Contuvo Nervión la respiración. Y a partir de ahí, las gargantas sevillistas ya no pararon de jalear a los suyos y celebrar goles, llegando el segundo en una asistencia de Promes que hizo buena André Silva. Restaba media hora y por entonces, el Sevilla era poco menos que un ciclón. Nadie pensó en guardar fuerzas para la Copa. Al contrario, todos querían más para contentar a una 'Bombonera' volcada.



Presión, robo y ataques rápidos

Se gustaban los blanquirrojos como más les gusta, como en una espectacular contra de cinco contra uno (otras vez tras robo de Roque Mesa) que acabó con el remate forzado de Sarabia fuera. No fallaría poco después el Mudo, para hacer el tercero, a pase del madrileño. Y en pleno éxtasis, 'manita' con dos penaltis muy claros, el primero de Jason sobre un imparable Promes, que vio cómo Sarabia anotaba, y el segundo de Cabaco sobre Roque Mesa, pidiendo la grada que fuese el holandés quien lo lanzase. Lo hizo y, aunque Oier se lo paró, cazó el rechace para hacer el quinto, que pudieron ser incluso más, pues también André Silva se topó con el larguero. Ahora, a Barcelona con el tanque de moral lleno.



- Ficha técnica:

Sevilla: Vaclik; Aleix Vidal (Sarabia, m.53), Sergi Gómez (Mercado, m.12), Carriço, Wöber, Promes; Roque Mesa, Éver Banega (Amadou, m.74), Franco Vázquez; Ben Yedder y André Silva.

Levante: Oier; Coke, Róber Pier, Manzanara, Cabaco, Morales; Bardhi (Doukoure, m.76), Camapaña, Rochina (Jason, m.71); Emmanuel Boateng (Roger, m.76) y Mayoral.

Goles: 1-0, M.48: Ben Yedder. 2-0, M.60: André Silva. 3-0, M.71: Franco Vázquez. 4-0, M.80: Sarabia, de penalti. 5-0, M.90: Promes.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a los locales Mercado (m.40) y Éver Banega (m.56) y al visitante Rober Pier (m.86).

Incidencias: Partido de la vigésima primera jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante unos 35.000 espectadores. Los jugadores del Sevilla salieron al campo con una camiseta en recuerdo del décimo aniversario de la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo.