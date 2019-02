Machín: "¿La celebración del Betis? Cada uno es libre de fijarse en sí mismo o en lo que hay fuera"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha pasado por la sala de prensa para analizar, ya con detenimiento, la eliminación de Copa ante el Barça y el partido de Liga de mañana ante el Celta."El Sevilla tiene ganar, es nuestra intención, volvemos a la competición doméstica y es una muy buena oportunidad para volver a la senda del triunfo, además fuera de casa", ha dicho sobre el partido de Balaídos.

Las críticas tras la eliminación: "Asumo las críticas, soy el entrenador, cuando las cosas van mal siempre las miradas van al banquillo. Lo asumo, pero que no quepa la menor duda que yo soy el primer responsable. Creo que era la mejor alineación para ese momento, justificada por un montón de cosas. La gente no tiene toda la información que yo tengo, pero es normal. Asumo las críticas porque eso conlleva mi cargo. Tengo muy claro que hice lo que creía que debía de hacer, luego los comentarios pues se hablará mucho. No he leído nada pero el hecho de que Ben Yedder estuviera en el banquillo... Si pongo a todos tengo que quitar a otros que han jugado muchos partidos. Hay que mirar el equilibrio de la plantilla. Hay que tener un plan B, pero con las bajas tampoco teníamos para mucho más. El Barça nos metió seis y cómo se produjo también es para analizarlo. Internamente, dentro de ese partido creo que tuvimos opciones para pasar, diréis que estoy loco, pero el penalti me genera muchas dudas visto en la televisión. Quemamos todas las naves, nos metimos con el gol, y ya en el 89' nos hicieron los dos goles. Nuestras opciones las tuvimos incluso teniendo cosas en contra. Fallamos a la hora de hacer los goles, en algunas decisiones tampoco creo que fuimos justamente tratados pero hay que asumirlo. Hacemos punto y aparte, nos fastidia no poder luchar por un título. Hemos perdido ante un superequipo, de forma digna creo yo. Ahora nos centramos en LaLiga".

Se siente el más perjudicado por el VAR: "No lo sé, no estoy en otros equipos, cada uno tendrá lo suyo. No quiero decir que somos perjudicados, solo digo que yo creo que ese penalti en un 95% de las veces no se pitaría, pero somos humanos y nos equivocamos. Sigo creyendo que el VAR está para ayudar y así será. Con VAR o sin VAR el fútbol sigue siendo polémica y tertulia el día después. Hay que afinarlo para que realmente imparta justicia, es una evolución para bien del fútbol".

Cómo está la plantilla: "Se aprende de las derrotas y de las victorias. Las reflexiones siempre las hago pero me las guardo para mí casi todas. La realidad es que es muy difícil ganar una eliminatoria al Barcelona. Tenemos que aprender de todos los partidos. Al equipo lo veo francamente bien. Los hechos ahí están, estamos bien colocados en Liga, clasificados para la Europa League, cuando llegue el momento lo valoraremos, será una eliminatoria complicada. Ahora vamos a recuperar a gente de la plantilla, seguir hacia adelante con los objetivos bien claro".

El Celta, propicio para romper la mala racha fuera de casa: "Cualquier rival puede ser propicio y enormemente complicado. Hay números claros y evidentes, todos tenemos más dificultades para ganar fuera de casa. También te digo no considero que no seamos competitivos fuera de casa. Creo que el equipo tiene capacidad para ganar en este o en cualquier estadio. Quiero pensar que veo más los brotes verdes que las hojas secas".

La final del Villamarín: "Te soy totalmente franco, en ningún momento he pensado en la final sea en un campo o en otro. Lo que quería era pasar la eliminatoria y hacer un hito eliminando al Barça a doble partido, que pocos lo pueden hacer. Todavía quedaría una semifinal, como entrenador me preocupa bien poco dónde sea la final".

La celebración de los goles del Barça en el vestuario del Betis: "Desconozco eso, bastante tenía con padecer mi propia derrota. Cada uno es libre de fijarse en sí mismo o en lo que hay fuera, yo lo que inculco a mis futbolistas es que se fijen en sí mismos. Sí me llamó la atención, que sí lo vi, fue a los futbolistas de un equipo como el Valencia celebrando una clasifición in extremis saliendo como si hubieran ganado casi la Copa del Rey, eso sí que me llamó la atención y me hace pensar que qué bien estamos. Me sorprendió eso, no sé cómo acabaran las cosas y cuando vemos que otros equipos celebran una clasifición para semifinales de esa forma nos dice que, no sé si estamos bien acostumbrados o no, pero sí a estar ahí y haber ganado títulos. Pocos equipos pueden hacer lo que ha hecho el Sevilla. No he oído las palabras de Joaquín, me centró en lo mío. No tengo ni idea".

Balance de las incorporaciones: "Los futbolistas que han venido son de prestigio. Munir ha llegado por Muriel, lástima su lesión, pero las incorporaciones son de presente y futuro. Wöber y Rog nos van a ayudar a crecer la competitividad. Ahora solo tenemos dos competiciones pero estoy satisfecho con esta plantilla".

Rog puede debutar en Vigo: "Entendemos que Rog puede debutar ya mañana. Hay que ver las circunstancias, cuando debutó Munir teníamos esa necesidad, con Wöber parecido, donde Rog tenemos bastante gente pero vamos a ver".