Machín, sobre el Villarreal, la Lazio, Banega o Bryan

Apenas tiene tiempo Pablo Machín más que para tratar de que sus futbolistas recuperen bien entre partido y partido, y para buscar soluciones a los problemas. En concreto, para darle vueltas al equipo para que siga siendo competitivo pese a las ausencias. Ante el Villarreal CF, no estarán Banega (sancionado), Carriço (lesionado) ni Bryan (descartado).

"Siempre genera dudas no lograr buenos resultados, pero siempre queremos competir bien, que es lo que nos hace estar más cerca de la victoria, que es lo que da confianza", ha comenzado diciendo el técnico soriano.

La ausencia de Banega

"Es muy difícil sustituir a cualquier gran futbolista, y Banega para nosotros también lo es, pero tenemos alternativas para, ojalá, no echarle de menos, pues tampoco podremos tenerle en la vuelta de la Europa League. Así que intentaremos buscar soluciones. Lo más lógico es que pueda estar ahí Amadou, que pueda jugar Roque... Serían los dos más lógicos, por posición, además de Gonalons, pero aún le falta".

La enfermería

"Habitualmente, a los dos días de competir es cuando aparece más el cansancio, las dolencias, el efecto de los golpes... Y eso ha sido hoy, por lo que mañana veremos. Lo más novedoso es que no viene Bryan, porque pensamos que debe seguir jugando y acumulando minutos con el filial; y tampoco viene Carriço, quien debe descansar y hacerse unas pruebas para conocer el alcance de sus dolencias".

Sobre el Villarreal CF

"En el fútbol no hay casi nada llamativo, pero, después de haber tenido ese intervalo en el que estuvo Luis García, Calleja ha vuelto y lo ha hecho con un sistema que no estaban utilizando, con cinco atrás, tres en el medio y dos delanteros; es decir, bastante similar a nuestro dibujo. Últimamente, han logrado dos empates y una victoria, y, a esa buena plantilla que tienen, se le une su necesidad. Nuestra idea, no obstante, es la de ganar, para seguir en los puestos altos".

La SS Lazio

"Del jueves me quedo con el resultado, principalmente. Hiicismo un buen partido, sí, pero nos faltó la definición que hemos tenido otras veces. Estuvimos bien sobre el campo, minimizamos la virtudes del rival... y es lo que queremos hacer mañana".

El objetivo

"Que el potencial que tiene el Villarreal sólo le dé para tratar de evitar el descenso, deja claro cuál es el nivel de esta Liga y lo complicado que resulta puntuar. Por eso, viéndolo desde esta perspectiva, se le debe dar mayor mérito a lo que se ha estado haciendo hasta ahora".