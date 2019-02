Machín: "¿Banega pivote? Si tuviésemos centrales virtuosos con el balón..."

Huelga decir que la baja de Éver Banega es tremendamente sensible para Pablo Machín, como lo sería para cualquier entrenador. El '10' ya no pudo estar en Villarreal, donde el Sevilla recibió un duro correctivo (3-0), en buena parte, por la incapacidad del equipo para sacar el balón jugado y gestionarlo.

Ante la Lazio, el técnico soriano tampoco podrá contar con un Banega al que ve como pivote por un motivo de peso que explica en una entrevista concedida a Mundo Maldini: "Nosotros trabajamos muchos los cambios de orientación para superar las basculaciones del rival... La salida depende de qué tipo de centrales tienes. Si tienen pase largo, si tienen pase interior... Si no los tienes, necesitas a un pivote que sí lo haga. Si tuviésemos unos centrales virtuosos con el balón, meteríamos un pivote más defensivo y a Banega le utilizaríamos en posiciones más adelantadas. El que tiene talento, cuanto más adelantado juegue, más determinante es. Pero hay que valorarlo todo y el trabajo del entrenador es ése".

Machín está 'enamorado' del rosarino. Y no sólo por su enorme talento. "A mí me tienen ganados muchos jugadores... pero Banega es nuestro faro, el que le da sentido al juego. Cuando yo hablé con él, y le propuse ser pivote defensivo, con dos interiores más ofensivos que él, lo asumió con responsabilidad e ilusión, pese a tener más de 30 años. Yo creo que él es de los que más minutos juega de LaLiga. Y el fútbol no es sólo físico. Él no es un portento en ese sentido, pero tiene mucha inteligencia táctica. El saber anticiparse, el saber dónde está el mejor pase...", explicó el técnico nervionense, quien podría optar por Roque Mesa, esta vez, como pivote defensivo.