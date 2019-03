Caparrós: "Confiamos en el entrenador y la plantilla"

Joaquín Caparrós se ha mostrado rotundo hoy en una entrevista en la radio del Sevilla en la que ha dejado clara su confianza en el cuerpo técnico que encabeza Pablo Machín. "Confianza en el club, en los futbolistas y en el cuerpo técnico. Estamos plenamente convencidos de que con el talento de esta plantilla vamos a salir hacia adelante", ha explicado el director de fútbol, quien también reconoce su preocupación, sobre todo como aficionado: "El sevillista Joaquín Caparrós también está preocupado, más que el director, porque tiene menos datos. Tengo los datos de nuestra plantilla, pero como sevillista estoy preocupado, tristón, porque me lo traslada mi mujer, mis hijos... intentamos que esa tristeza se convierta en alegría. La grandeza del fútbol es que del domingo al miércoles puede cambiar la sensación. Vamos a intentar dar una alegría y que nuestros futbolistas transmitan al aficionado que confiemos en ellos".

El utrerano no ha sido capaz de dar una explicación al bajón del equipo en 2019, pero ha prometido una reacción: "Es difícil de analizar, con la plantilla que tenemos y el cuerpo técnico que nos ha llevado a estar primeros en fases importantes del campeonato no sólo al inicio. Estoy convencido de que a muy corto plazo van a poner remedio porque nos jugamos muchísimo. Somos un club con mucha exigencia y tenemos la oportunidad de iniciar el jueves la racha positiva".

Lo que sí ha querido dejar claro Caparrós es que el Sevilla es ambicioso y que pelea por la Champions: "Cada vez que viene una racha negativa se va perdiendo confianza. Nosotros confiamos en los jugadores y el cuerpo técnico. El presidente nos anima y nos exige. El objetivo sigue siendo la Champions. Transmitimos la confianza al cuerpo técnico y a los jugadores. Teníamos una ventaja amplia, ganada por méritos propios. La realidad es la realidad. Tenemos que analizar, sacar conclusiones. Quedan muchos puntos, estamos en nuestra competición de UEFA. Nuestro objetivo es Champions. El crecimiento del Sevilla tiene que ser estando en Champions. Estamos vivos, se nos han juntado muchos equipos, el cuarto nos saca unos puntos, pero dependemos de nosotros para conseguir el objetivo, que es Champions".

El director de fútbol de la entidad espera que la mala racha acabe ante el Slavia de Praga: "Ambición no falta. Estamos en una racha mala. La competición tiene estas rachas. Esta racha hay que romperla. Estamos convencidos de que la vamos a romper y lo vamos a hacer el jueves. Somos ambiciosos todos. Los que estamos al mando del área de fútbol somos también muy ambiciosos porque lo que hemos conseguido lo hemos hecho superando adversidades. Todos los futbolistas tienen los cinco sentidos puestos en el Sevilla. Transmitimos a la plantilla nuestra confianza".

También quiso espantar Caparrós la sensación de provisionalidad por una posible venta: "El club trabaja con un proyecto muy importante. En el primer equipo y la cantera. En lo que se está edificando, en el futuro de nuestro Sevilla. Somos ambiciosos y queremos dar pasos hacia adelante. Más ambición que decir que queremos la Champions... es algo que no hemos eludido".

Para el aficionado, comprensión: "Entiendo a la gente totalmente. Como sevillista y por todos los amigos sevillistas que tengo que me trasladan la situación. Si en lugar de ocupar el cargo en el que estoy fuera el estadio con mi asiento de abonado estaría igual. Somos un club exigente. Estamos construyendo el futuro, no en sólo en cuanto a jugadores con futuro, sino construyendo nuestra ciudad deportiva, que va a ser una delicia. Es una señal de que el club mira al futuro. El mayor autocrítico voy a ser yo si no conseguimos los objetivos".

Caparrós era el entrenador del Sevilla la última vez que el conjunto nervionense cayó en unos octavos de final de la UEFA: "Los títulos demuestran cómo hemos crecido. La marca Sevilla es cotizada en España, en Europa y en el Mundo. Para es un partido que tengo grabado porque me expulsaron y no pude disfrutarlo en el campo. Tenemos la oportunidad de dar la talla en esta competición. Somos los reyes de la competición. El equipo se transforma en casa también y a ver si cogemos esa dinámica positiva y conseguimos el objetivo de entrar en Champions la temporada siguiente".