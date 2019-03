Trpisovsky: "Podemos lograr un resultado bueno"

El Slavia de Praga ya se encuentra en Sevilla. El conjunto checo partía en la mañana de hoy hasta la capital andaluza donde este miércoles se ejercitarán en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Pero antes de salir de Praga, el técnico del conjunto checo, Jindrich Trpisovsky, quien afronta el duelo con bastante optimismo sabiendo de las dudas deportivas por las que atraviesa el conjunto de Machín, ha hablado sobre el partido de ida. "Si jugamos con el corazón y hacemos todo lo que esté a nuestra alcance, creo que podemos lograr ese resultado bueno para que podamos luchar por la siguiente ronda en el segundo partido en nuestro estadio", ha dicho.

Además, Trpisovsky ha renococido que ha estudiado bastante bien al Sevilla. "He visto todos sus partidos, es un buen equipo donde rotan 14 o 15 jugadores. Si alguien sale, como Vázquez, hay otros jugadores. El Sevilla ha tenido peores resultados en partidos a domicilio, los partidos en casa los manejan bien. Cuando pierdes te concentras más en el siguiente así que no lo tomo como una ventaja", ha explicado.

En Nervión, el técnico del Slavia se reencontrará con Vaclik, a quien entrenó en el Zizkov: "Tomas ya estaba haciendo una gran carrera. Sabemos que si logramos superar la defensa de Sevilla, tenemos un gran escollo en el checo. Recuerdo que era un jugador de equipo y un trabajador terrible. Vino siendo un niño de Vitkovice, pero se veía que era solo un paso intermedio para él".

Será su primer partido en España: "Tuve la suerte de haber cruzado Europa con el fútbol, ??pero todavía no he jugado en España. Así que es mi primer contacto con el fútbol español".

Sobre Pablo Sarabia: "Todos son buenos jugadores. A todos les gusta Banega, pero si tuviera a alguien a quien nombrar... a Ben Yedder, a Navas y, sobre todo, al centrocampista, Sarabia, que hace todo tan bien como me había imaginado. Se mueve bien con espacios, está constantemente en movimiento y piensa rápido".

Qué partido espera en la ida: "Cuanto más alejemos al Sevilla de nuestra área mucho mucho para nosotros. Al final, son personas de carne y hueso y seremos once contra once. Me atrevo a decir que podremos plantarles cara".