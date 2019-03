Monchi habla sobre su vuelta, sus expectativas, el Sevilla del futuro...

Tras el batacazo europeo ante el Slavia de Praga y el despido de Pablo Machín, el Sevilla necesitaba un cambio de rumbo si realmente quiere conseguir los objetivos marcados para lo que resta de temporada. La Champions League es el deseo que se pretende alcanzar, pero asegurar la Europa League es una obligación para la entidad nervionense. Comenzó en el banquillo con el nombramiento de Joaquín Caparrós como primer entrenador para los últimos 10 partidos de liga, y continuó con el regreso de Monchi después de año y medio de periplo por Roma.

Aunque su vuelta a la que siempre fue su casa no va a tener un resultado inmediato (su labor se centra en los despachos durante los mercados de fichajes), sí bien es cierto que la noticia del retorno del de San Fernando ha devuelto la ilusión a la afición sevillista de cara a la próxima temporada. El Sevilla ha crecido con él, y él ha crecido con el Sevilla (cinco UEFA Europa League, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa).

Hoy ha sido presentado como nuevo director deportivo del conjunto hispalense junto al presidente José Castro en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y además de agradecer todo el cariño mostrado por el sevillismo, en la rueda de prensa ha querido analizar la actual situación deportiva del club, así como valorar los diferentes frentes que tiene la entidad de cara a los próximos meses.

"En primer lugar gracias a todos por estar aquí. Es un día extraño, difícil de imaginar. Es complicado explicarlo con palabras. Es un día que deseaba que se cumpliera lo antes posible y hoy se está cumpliendo. Agradezco al presidente, al consejo de administración y al director general. A todos los que han hecho posible que vuelva a mi casa. Retrocediendo mucho en el tiempo me acuerdo de don Roberto Alés porque si hoy estoy aquí en parte es por su culpa. Fue el que en un momento puntual decidió darme la oportunidad de ser director deportivo", comenzó diciendo. "No estoy aquí por ser sevillista. No es un argumento. No estoy para salvarle el culo a nadie. No estoy porque el Sevilla tenga un problema. Es una entidad saneada, modélica y envidiada en el mundo, lo dice alguien que ha estado dos años fuera. Estoy aquí porque me han transmitido una idea del futuro del Sevilla que coincide mucho con la idea del Sevilla del futuro que yo tengo. Repito las palabras que me ha dicho Cruz: 'Queremos que vuelvas no porque tenemos un problema sino para que nos ayudes a crecer'. Después de dos años fuera en un club grande, que llevaré en mi corazón como es la Roma, he aprendido. Tengo el derecho y el deber de reinvertir ese crecimiento personal en el club al que quiero. Vengo convencido de que hay mucho trabajo por hacer. Convencido de que hay muchas cosas buenas que se han hecho, de que puedo aportar al crecimiento sostenido que necesita la entidad. La última vez que me nombraron director deportivo estuve 18 años. Vengo para estar el máximo tiempo posible y estar de una manera larga y duradera. ¿Vengo a hacer un Sevilla campeón? Vengo a hacer un Sevilla que siga creciendo y se pueda codear con la élite y esté en los sitios importantes. Ser campeón depende de matices que uno no puede controlar, pero si estás cerca de donde se cuencen los éxitos estás más cerca de ellos".

Con respecto a su contrato, tanto el presidente como Monchi aclararon que se trata de un vínculo de larga duración: "Es un contrato indefinido sin años de duración. En lo deportivo, acabo de llegar, de aterrizar. Hasta el 1 de abril no empiezo a ejercer. Antes de opinar tengo que conocer. Sería absurdo dedir lo que todos quieren escuchar, que voy a renovar a Ben Yedder, Sarabia, Banega... tengo que saber qué se está hablando, cociendo y luego tomar decisiones valorando lo mejor para la entidad. En el caso de Machín creo que el club ha actuado como tenía que actuar, no esperando a Monchi. Sería absurdo pedirme opinión cuando no tengo nada que ver. Habrán hablado con las personas que tenían que hablar". Así como, habló de su visión sobre su futuro con respecto a la venta del club: "En las conversaciones que he tenido con el presidente y con algunos grandes accionistas lo único que he percibido es ilusión en ellos por hablar del futuro, en proyectos a largo plazo. Estadio, ciudad deportiva, crecimiento a nivel estructural de la entidad. Siempre los he oído hablar ilusionados e involucrados en el futuro. No he recibido el mensaje de que quieran vender sus acciones. Si lo hubiera percibido la decisión podría haber sido otra. Lo que veo es que son sevillistas y que si en algún momento tienen que tomar una decisión lo hagan pensando en su sevillismo. Estoy tranquilo por lo que he escuchado, lo que me han comentado. Y si algún día llega, que piensen como sevillistas".

Se le ha preguntado también por su marcha y su regreso apenas dos años después, algo que conlleva mucha presión y unas altas expectativas. "Soy de redes sociales y para mí es difícil estar al margen de las expectativas que se han creado. Es lógico conocerlo. Sé que mi llegada se puede relacionar con una presión mayor en los objetivos que busca el club. Pero es algo que he valorado. Hay gente fuera de Sevilla que me ha dicho que me he equivocado. Que segundas partes no fueron buenas. Eso lo sé. Lo he valorado. Lo he puesto en la balanza y he decidido volver aquí. Mi amigo Víctor Ortra me dijo que cuando me hicieran esta preguna dijera que El Padrino II fue mejor que El Padrino I. Vengo de un sitio en el que si hay algo es presión. Ahora sé manejar mejor la presión", declaró.

El techo del Sevilla: "El techo del Sevilla no tiene por qué estar cercano. Lo hablaba con la gente que sigue aquí que el Sevilla en su momento, en 2002 empezó a construir una estructura deportiva que cogió con el pie cambiado al resto. Una dirección deportiva en la que la entidad, creciendo en otras áreas, basó su éxito deportiva. Hay gente que aprendió de lo que hizo el Sevilla y hoy esa ventaja se ha acortado. Hoy en el fútbol español hay igualdad. Aspiro a pegar otro salto. Con lo que hay y lo que he aprendido dar un salto y marcar diferencias. Cada vez es más difícil ser distinto. Hay margen para crecer y eso tiene que generar resultados a nivel deportivo y económico. Prometer títulos no es algo que yo haga, pero sí crecer".

Contacto con el club: "Cuando me llama el presidente que fue al poco tiempo de anunciarse mi rescisión bilateral con la Roma lo que yo quise es saber qué querían de mí. El presidente lo sabe y se lo dije también a Cruz y Arroyo. Lo que querían de mí, me gustó. Eso era un avance para construir el futuro. Si lo que llega a decir no me gusta, sería igual de sevillista pero no estaría aquí. A los aficionados, en primer lugar gracias. Es difícil sentirse tan querido como me he sentido en los dos últimos días. Tiempo y dedicación no va a faltar. Estoy aquí para que el Sevilla crezca. Ellos serán fundamentales porque son uno de los motores de la entidad".

Decisiones antes de su regreso: "Las decisiones que haya tomado el club en cada momento hasta hoy las ha tomado la dirección deportiva anterior, el presidente y el director general. No me atrevo a opinar sobre ello. Yo ya tenía problemas importantes en mi club, más allá de que no me he perdido ni un partido hasta hoy. No soy capaz de valorar y no sería justo valorar nada".

El aprendizaje de Roma: "Los dos años que he vivido en Roma no los cambio. Si tuviera que volver a firmar, volvería a hacerlo. Cometí un error de novato porque era la primera vez que cambiaba. Necesitaba haber conocido mejor al club. Me llevé una sorpresa. Pero no arrepiento de la decisión de ir a Roma porque me ha servido para crecer a nivel personal, profesional y para conocer a un club que después del Sevilla y el San Fernando querré siempre. Lo que traigo de la Roma, por decir una cosa, la experiencia de trabajar fuera de casa. En un entorno exigente, caliente. Mi experiencia en Roma a nivel profesional ha sido buenísima. El primer año fue buenísimo, más allá de resultados, trabajar en una sociedad como la Roma me ha hecho crecer muchísimo".

Oferta del Madrid: "No he tenido ninguna oferta del Real Madrid. He tenido otras cosas, pero no el Real Madrid. Los objetivos deportivos llegan cuando las estructuras están preparadas para crecer lo suficiente para abordarlos. Estamos en la elite y los límites tienen que ser ambiciosos. Cuando uno lo hace, pero lo importante es consolidarse. Tenemos que ser vanguardistas en cosas que no están desarrolladas. El presidente ha dicho algo importante. El Sevilla va a invertir en el estadio, en la ciudad deportiva. Esto tenéis que comprarlo y venderlo. No os quedéis sólo con que ha venido Monchi. El Sevilla está invirtiendo en crecer".

Interés del Arsenal: "Agradezco el interés del Arsenal, quizá el que más interés ha mostrado, y de otros clubes que han llamado. He valorado las propuestas que tenía y he elegido el Sevilla. Era la que unía y reunía más condicionantes para mí".

Derbi a la vista: "Tenemos un derbi en abril. No puedo aportar nada en el campo, pero intentaremos transmitir, junto con los que están, que los derbis se ganan con el corazón, pero también con la cabeza. Ojalá pueda seguir con mi trayectoria en los derbis, que mis números no son malos".

Modelo de un Sevilla ganador: "El modelo que tengo en mente es un modelo ganador, que sea 'vincente' como dicen en Italia. Los caminos son muchos. La perspectiva de estar dos años fuera te hace mirar atrás y repetir los aciertos y evitar los errores. La venta de jugadores en el Sevilla era una necesidad para crear un proyecto ganador y tener una plantilla por encima de las posibilidades de los ingresos ordinarios. No hay que tener miedo a vender porque es el modelo que el Sevilla ha puesto y le ha ayudado a crecer. Pero vende todo el mundo. Dime un equipo importante que no haya vendido en los últimos años. La fortuna es que la buena gestión ha continuado y es un club saneado, pero con unas limitaciones. Si queremos continuar con plantillas de este coste, la venta es una posibilidad a la que no hay que tener miedo. Soy ambicioso por naturaleza, competitivo. Con los pies en el suelo, sé que hay equipos que están trabajando bien y que equipos que estaban lejos ahora están cerca. Prefieron mirar hacia arriba que hacia abajo. La palabra más repetida es crecimiento y para crecer hay que mirar hacia arriba".

Su incorporación oficial al Sevilla se hará efectiva a partir del próximo 1 de abril.