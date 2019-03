Fortaleza mental, la obsesión de Caparrós

El técnico del Sevilla, Joaquín Caparrós, cree que conseguir los objetivos (es decir, luchar por la cuarta plaza y asentar su posición de Europa League) va a depender, sobre todo, de que el vestuario recupere la fortaleza mental, que a su juicio es el aspecto más importante en el tramo final de una temporada; por encima, incluso, de la forma física y de los conceptos técnico-tácticos.

"La competición comenzó en agosto y la carga de partidos ha sido intensa. Los minutos en las piernas de los futbolistas se notan, pero no es excusa para no dar el mil por mil en esta recta final de competición. Llegados a este punto, el aspecto mental se convierte en esencial. El concepto físico ya no vale como excusa, porque se sobreentiende que se debe llegar en pico de forma. Lo mismo ocurre con el aspecto táctico. Todos los equipos saben a estas alturas de temporada a qué tienen que jugar. Los automatismos y conceptos de juego están trabajados ya hasta la saciedad. Por ello, la clave reside en que mentalmente hay que ser muy fuertes porque cualquier error te lleva a no conseguir los objetivos. (...) Los más fuertes mentalmente maximizan sus opciones de alcanzar lo que se proponían a principio de temporada". Leyendo esta lógica exposición del técnico interino, bien podría pensarse que describe la situación actual. Sin embargo, lo escribió en abril de 2017 en su (últimamente abandonada) web 'www.joaquincaparros.com'.

Esto explicaría la (todavía leve) mejoría del equipo en Cornellá, a pesar de jugar con el sistema y con casi todos los titulares fijos con un Pablo Machín al que le ha dolido muchísimo tener que despedir, tal y como el propio Caparrós admite en una entrevista para 'OrgullodeNervión'. De este modo, preguntado por si asume como fracaso personal la destitución de su elección para el banquillo, el técnico ha sido rotundo "Totalmente". "Fue una desilusión personal. Cuesta mucho echar a un entrenador. Yo lo soy, lo seré siempre, y fue doloroso".

Sin embargo, no hay tiempo para las lamentaciones. Quedan 10 jornadas en las que el Sevilla debe ganar todos los partidos posibles y eso pasa por ser anímicamente más fuerte que sus rivales, algo a lo que ayuda el triunfo ante el Espanyol. "La mejor vitamina que hay en el fútbol son los triunfos. Después de una racha negativa, sobre todo fuera de casa, romperla ha venido bien en una semana muy complicada, con la eliminación en Europa, el cese del técnico€ Todo fue muy rápido y era muy importante el resultado y poner en valor a la plantilla", explicó.