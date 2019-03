El Sevilla pregunta por Yazici y Ömür, según un asesor del Trabzonspor

Desde que se confirmó la vuelta de Monchi al Sevilla, son muchos los nombres que se están vinculando con el club nervionese, generalmente porque el de San Fernando los tenía en su agenda para la AS Roma. Este caso, no obstante, es distinto, pues no se trata de un simple rumor.

Ha sido Ali Kemal Denizci, ex jugador y actual asesor del Trabzonspor, quien ha desvelado en la prensa turca que el Sevilla ha preguntado por la situación de dos de sus futbolistas. En concreto, por Yusuf Yazici (22) y Abdülkadir Ömür, dos futbolistas que tenía en su agenda de jugadores para la Roma.

El Trabzonspor necesita vender para hacer frente a sus deudas y, por lo tanto, está abierto a estudiar ofertas por las dos perlas de su cantera. Los dos son centrocampistas y zurdos, aunque de diferente perfil. Yazici es más 'todocampista', pues ofrece soluciones a sus compañeros a distintos niveles, siendo capaz de bajar al balcón de su área a sacar el balón y de aparecer en el del rival en la misma jugada para finalizar. Puede jugar como mediocentro, interior o mediapunta y destaca por su buen desplazamiento en largo, su capacidad para tocar de primeras o su precisión a balón parado. Mide 1,85 metros y su valor de mercado ronda los 20 millones de euros. Ya fue vinculado con el Sevilla antes de irse Monchi a Italia.

Ömür es más un 'perfil Cengiz Ünder', a quien Monchi llevó a la Roma. Es decir, un jugador habilidoso, que se desenvuelve mejor jugando en la derecha, a pierna cambiada, y con desequilibrio, aunque aporta un destacable trabajo en la resta. De 1,68 metros, Ömür brilla por posicionamiento, conducción y regate. Tampoco sería barato, aunque la coyuntura por la que atraviesa el Trabzonspor permitiría a Monchi apretar para sacarles de Turquía.

Ambos, además, están en buena edad para no adquiririr los 'vicios' del fútbol turco y poder ser adiestrados por la mayor disciplina de LaLiga.