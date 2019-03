Franco Vázquez: "Somos favoritos para ser cuartos"

Pieza fundamental en la primera mitad de la temporada, Franco Vázquez ha visto descender paulatinamente su trascendencia en el equipo desde que fuese expulsado de manera infantil ante el CD Leganés en el último partido de 2018. Desde entonces, el italo-argentino sólo fue titular en Liga en los dos siguientes encuentros, desapareciendo de los onces de Machín en los seis últimos partidos del soriano al frente del Sevilla en el campeonato liguero, así como en la vuelta ante el Slavia.

Ahora, con Caparrós, su situación no ha cambiado. En la visita al Espanyol fue suplente y sólo disputó los 11 minutos finales, de ahí quizás que el mediapunta se muestre prudente cuando le preguntan por los cambios que ha traído el utrerano, si bien destaca su motivación.

"Sólo hemos jugado un partido con él, pero transmite sevillismo, ganas de jugar cada pelota como la última. Y con un sistema para estar más juntos, más encerrados", señaló el ex del Palermo en Radio Sevilla, donde también se acordó de Machín para poner de relieve su trabajo: "Con Pablo hicimos seis meses a un alto nivel. Después de quedar fuera de la Europa League fue un golpe duro, pero con diez partidos todavía por delante no se puede decir que se haya cambiado".

En este sentido, el 'Mudo' aún sigue dándole vueltas a la negra noche de Praga ante el Slavia. "Fue algo increíble... de habernos puesto 2-3, que nos dieran la vuelta fue algo increíble", admite el internacional albiceleste, que opta por hacer borrón y cuenta nueva para centrarse en la 'final' de este domingo ante el Valencia CF, asegurando que tienen el preciado billete para la Champions en sus manos pese a lo apretado de la lucha y a marchar tres puntos por debajo del Getafe: "Sabemos que es un partido muy importante que tenemos que ganar, sería importante sacar los tres puntos. Creo que somos favoritos para la cuarta plaza".

Además, Franco Vázquez también se refirió a las críticas que suelen acompañar a su juego, por ese peculiar físico que hace que muchos le recriminen su poco ímpetu, algo que asume sin más. "Siempre se me ha puesto apodo, pero no a toda la gente le puedes gustar, para bien o para mal. Me ha pasado desde que soy chico, por mi forma de jugar. Parece que no tengo ganas o esas cosas, pero bueno, es mi forma de jugar", sentenció.

Monchi y la estabilidad

Por otro lado, el 'Mudo' también valoró positivamente la vuelta de Monchi, que espera traiga estabilidad: "Creo que salvo el primer año con Sampaoli, estos años fueron movidos, con cambios. Ha vuelto Monchi y ojalá que todo se normalice. Ojalá esté muchos años más. Lo más importante es que está al lado del jugador, en los momentos malos y buenos, y siempre está ahí para cualquier cosa. Para los problemas personales él también se ofrece y eso es algo muy lindo".

"Tengo contrato y mi idea es seguir"

El pasado verano no le faltaron las 'novias', siendo el West Ham el club que más interés mostró, pero Franco Vázquez no desea cambiar de aires, algo en lo que tendrá mucho que decir Monchi.

"Tengo dos años de contrato más y mi idea es seguir, ojalá pueda seguir. Me gusta la ciudad, la gente... Estoy cómodo y me resulta difícil el cambiar de aires. La temporada que viene es otra historia y hay que ver cómo se termina todo, pero mi idea es seguir acá", explicó el italo-argentino, que a sus 30 años cumple su tercera campaña como sevillista.