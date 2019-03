Munir: "Ellos han metido la que han tenido y nada, el fútbol es así"

Con el descarte por lesión de André Silva, Munir El Haddadi ha sido el encargado de acompañar a Ben Yedder en el once titular. El delantero hispano-marroquí se ha mostrado muy activo durante todo el partido, pero no ha podido protagonizar ocasiones claras de peligro: "Está claro, tenemos el objetivo a nueve partidos que quedan y tenemos que salir con las mismas ganas. Hemos creado ocasiones pero hoy no ha podido ser".

Al Sevilla solo le ha faltado el gol, ¿Algo más que destacar?: "No, hemos creado bastantes ocasiones, pero no hemos estado acertados, poco más te puedo decir, no se ha conseguido".

El rival de hoy era un rival directo: "Sabemos que el Valencia es un gran equipo y bueno, ellos tampoco han creado muchas ocasiones. Han metido la que han tenido y nada, el fútbol es así".

Con la mente puesta en el Alavés: "Es un rival directo también que está haciendo una gran temporada y tenemos que conseguir los tres puntos como sea".