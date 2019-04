Monchi y los primeros pasos del Sevilla FC 19/20

Monchi se presentó en sala de prensa el pasado 18 de marzo como nuevo director general deportivo, anunciando que la idea que tiene en mente "es un modelo ganador". Un proyecto para el Sevilla FC 19/20 en el que el de San Fernando aspira "a pegar otro salto" con lo que ya hay y con lo que ha aprendido estos dos años en el extranjero. "Marcar diferencias", aunque "cada vez es más difícil ser distinto".

Su nueva andadura al frente, sin embargo, no comenzó de manera oficial hasta el pasado 1 de abril, fecha que no le ha impedido ir dando forma poco a poco a su idea, habiendo comenzado a dar ya los primeros pasos en la configuración del nuevo Sevilla FC. Una labor que, como ha podido confirmar ED comenzó fechas anteriores; un secreto a voces que, no por ello, ya ha supuesto el primer esbozo de los que puede ser el Sevilla 19/20, habiéndose reunido con varios agentes e intermediarios hasta la fecha, siendo muchos otros (los menos afortunados) quienes esperan aún su oportunidad. Alguno de esos encuentros, incluso, junto a Joaquín Caparrós, pues su puesta de largo aún no era oficial y el utrerano seguía siendo el director de fútbol del club.

Varias son las conclusiones, por tanto, que se pueden sacar de ellas, tal y como ha podido conocer la redacción de este diario. En primer lugar, que es demasiado pronto y que aún le faltan ciertos datos para resolver alguna de las dudas que maneja todavía. Una perogrullada, pues resulta clave saber dónde acaba el equipo la temporada y quién lo dirigirá el próximo curso: no es lo mismo disputar la Champions que la Europa League, o que no participar en Europa.

Al igual que también es muy diferente que el técnico acabe siendo Caparrós o que al Sevilla lo dirija otro entrenador. Al margen de ello, lo que sí ha dejado claro ya Monchi es que le tocará reforzar la zona ancha este verano, y para ello ha marcado en rojo el perfil de mediocentro mixto a aquellos empresarios con los que ha hablado. Futbolistas como Rog o Gonalons (aunque se pretende negociar su continuidad) abandonarán Nervión el próximo verano, habiendo otros como Amadou, de carácter más defensivo, que no ha acabado de cuajar del todo. Menos trabajo, en cambio, tendrá en la delantera, estando ya firmado Dabbur y llegando Munir en enero. Ejecutar, o no, la opción por André Silva (la que se negociará a la baja) y retener a Ben Yedder serán sus principales preocupaciones arriba.

Mayor empeño, eso sí, tendrá que poner en la defensa, donde Wöber y Gnagnon, al que apenas ha habido oportunidad de ver sobre el campo, son a priori los únicos que tienen su continuidad asegurada, amén de un Sergi Gómez y su reciente internacionalidad que lo puede convertir en una venta interesante.

En la portería, Juan Soriano tendrá que disipar las dudas del de San Fernando de cara a un futuro, mientras que las renovaciones de Éver Banega y Sarabia son otras de las ecuaciones a resolver. La del argentino está más encarrilada, mientas que en el madrileño espera llegar a un acuerdo poniendo toda la carne en el asador. Un boceto del Sevilla FC 19/20 que Monchi tiene en su mente y al que aún quedan muchos trazos por dar, habiendo pensado también en Ben Arfa.