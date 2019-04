Caparrós: "Es un partido donde hay que pensar y tener talento"

Joaquín Caparrós, técnico del Sevilla, ha comparecido esta tarde en rueda de prensa tras el multitudinario entrenamiento a puerta abierta en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El preparador utrerano ha descartado la presencia de André Silva, que hoy no se ha ejercitado con sus compañeros. "André Silva sigue con molestias, por lo tanto no está apto para el partido y no va a estar en la lista", ha dicho Caparrós, que ha destacado también el apoyo de la grada: "Nuestra afición es única, es para ponerse de pie, anima al equipo siempre y se nota que hay sintonía entre equipo y afición y hoy lo hemos visto".

Otras de las dudas en el once para el derbi está en la portería. Ya con Vaclik recuperado y Juan Soriano a buen nivel, el míster decidirá horas antes del partido. "La portería también la vamos a ver mañana, Tomas ha entrenado bien", ha dicho, para también alabar la casi recuperación de Nolito: "Está en la fase final, le falta coger el ritmo pero es una alegría tenerle. Está terminando todos los entrenamientos con el grupo y esperemos, está casi casi para poder competir con el equipo".

El derbi es una motivación extra: "El vestuario está motivado, quedan poquitos partido, tenemos un fin que queremos conseguir, pero muchos equipos optan a esa posición. Entre ellos el equipo que viene mañana, el equipo está motivado pero porque es el partido más inmediato, aunque hay un plus porque es el rival de la ciudad".

Cómo se encuentra para afrontar el derbi: "Soy fuerte, siempre he dicho que nosotros tenemos que motivar, tenemos que ser fuertes emocionalmente. Lo he entrenado siempre, tengo ese ADN, estoy muy fuerte, me motivo yo solo. Doy gracias por todo el apoyo".

En cuanto a cómo afrontará el Sevilla el derbi, Caparrós ha sido claro: "Tenemos que ser un equipo equilibrado, con talento, el talento hay que emplearlo con y sin pelota. Es un partido donde hay que pensar y por lo tanto con esa mentalidad que tenemos siempre, esperemos que todo salga como deseamos".

No va a cambiar su sistema: "Vamos a esperar, lo tengo claro pero vamos a esperar a mañana. Estamos trabajando una idea y el cambiar ahora... Los futbolistas se ganaron los tres puntos y eso refuerza, por lo que no podemos cambiar mucho. Todo partido tiene su matiz pero vamos a esperar hasta mañana. Nosotros vamos a todos los partidos, perdimos contra el Valencia pero fuimos a por el partido. El Sevilla tiene que ir a por el partido pero en este juego también hay que defenderse, y cuanto toque atacar, atacar con todo. Estos jugadores tienen experiencia y quieren ir a por los partidos".

Cómo motiva al vestuario para un derbi: "Hoy sobraban los comentarios, solo había que ver las gradas y sabes que sobra cualquier palabra del entrenador. La motivación no se dice, hay que hacerla por momentos. Hoy no ha hecho falta porque la mejor imagen es nuestro estadio y el colorido de nuestra grada".

Setién dice que el Sevilla puede tener más temor por los últimos resultado en los derbis: "No voy a contestar a eso. Nosotros estamos concentrados en los futbolistas, sabemos que es un partido importante, queremos hacer un buen partido, tanto ofensiva como defensivamente. Vamos a intentar hacerlo con nuestra gente, todos nos van a exigir y este partido no va a ser menos".

Qué destaca del rival: "Llevan ya tiempo jugando de esa forma, lo están haciendo bien, aspiran a la cuarta posición, somos muchos para esa plaza y vamos a pelear todos para conseguirlo. Guardado es una realidad, lleva mucho años jugando, Lainez tiene mucha proyección, por eso lo ha firmado el Betis".

En cuanto a la presencia de Canales: "No sé si estará o no, si etá bien es un futbolista importante, y jugará. Si no está al 100% ya es cosa del entrenador y del futbolista. No sé cómo está de su lesión".

En Cuenca le han puesto su nombra al estadio: "Es una alegría, mi mujer es de allí, tengo familia y amigos... Siempre estaré agradecido a ellos por ese detalle. Además aprovecho para recomendaros que visitéis Cuenca".